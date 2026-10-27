به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این بانوی ورزشکار در فرودگاه بین المللی بوشهر مورد استقبال مسئولان قرار گرفت.

لیلا کبک زن گفت: این رقابت‌ها نسبت به ۴ سال گذشته بسیار سخت برگزارشد و با توجه به ادغام کلاس‌های مختلف در این ماده با توجه به مصدومیت در ناحیه پا موفق به کسب نشان برنز شدم.

وی افزود: رکورد اصلی من در این ماده ۱۱ متر بود و با توجه به مصدومیت موفق به کسب نشان طلا نشدم.

وی اضافه کرد: کمتر از ۴ ماده دیگر جهت مسابقات انتخابی تیم ملی برای مسابقات جهانی ازبکستان که سال آینده برگزار می‌شود و وردی پارالمپیک ۲۰۲۸ آمریکا تلاش خواهم کرد.

مدیرکل بانوان و خانواده استانداری نیز در آیین استقبال این قهرمانان بیان کرد:دفتر امور بانوان و خانواده استانداری این بانوان توانمند موفق شدند در پرتاب دیسک مقام پنجم و در پرتا ب وزنه نیز مدال برنز را کسب کنند.

طیبه پوربهی افزود:دفتر امور زنان و خانواده استانداری از همین جا اعلام آمادگی می‌کندکه در راستای حمایت از این بانوان حمایت‌های لازم را خواهد داشت.

معاون امور بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر نیز گفت: اداره کل ورزش و جوانان برای کسب سهمیه این ورزشکار برای مسابقات پارالمپیک ۲۰۲۸ آمریکا را فراهم خواهد کرد.