به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در ادامه پیگیری مطالبات زیرساختی استان با دکتر اکبری معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، دیدار و درباره تسریع در اجرای طرح‌های اولویت‌دار راهداری و توسعه زیرساخت‌های مرزی استان گفتگو کرد.

در این دیدار راهکار‌های تقویت زیرساخت‌های مرزی، بهسازی محور‌های ارتباطی و تأمین تجهیزات و منابع موردنیاز برای اجرای طرحهای راهداری کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت.

یکی از محور‌های اصلی این نشست، ارتقای زیرساخت‌های مرزی استان، به‌ویژه در مرز‌های شیخ‌صله در شهرستان ثلاث باباجانی و شوشمی در شهرستان پاوه بود؛ دو گذرگاه مهم که توسعه زیرساخت‌های آنها می‌تواند زمینه تسهیل مبادلات مرزی و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی مناطق غربی استان را فراهم کند.

در این راستا، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور دستور اجرای طرح جامع این دو مرز را صادر کرد تا نیاز‌های زیرساختی و اولویت‌های توسعه‌ای آنها با رویکردی منسجم‌تر دنبال شود.

استاندار کرمانشاه در این دیدار با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌های ارتباطی در توسعه اقتصادی استان اظهار داشت: استان کرمانشاه با برخورداری از شش مرز و بازارچه رسمی، مسیر حدود ۴۰ درصد از کل صادرات ایران به عراق است.

حبیبی همچنین با اشاره به ضرورت ارتقای ایمنی جاده‌ها و بهبود دسترسی مناطق روستایی و مرزی تأکید کرد و گفت: تأمین ماشین‌آلات و قیر موردنیاز، کمک به تأمین اعتبارات طرحهای روکش راه‌های روستایی و رفع نقاط حادثه‌خیز، از مطالبات جدی استان است و انتظار داریم سازمان راهداری در چارچوب پروژه‌های تعریف‌شده، برای تحقق این نیاز‌ها همکاری کند.

دکتر اکبری، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور نیز با تأکید بر اهمیت پیگیری مسائل زیرساختی استان، بر بررسی نیاز‌های مطرح‌شده و استفاده از ظرفیت‌های سازمان برای پیشبرد طرح‌های مورد توافق تأکید کرد.