

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در دیدار با رئیس سازمان محیط زیست کشور با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهیدان به ویژه امام شهید و شهدای راه محیط زیست گفت: کار محیطبانان یک کار با اهمیت و ارزشمند است و هر چیز در این عالم باید حفظ شود و اگر چیزی تخریب یا از بین رود، ما مسئول هستیم.



آیت الله عبادی افزود: هر موجود زنده در جایگاه خود تاثیر دارد و خدا می‌داند که نظام خلقت و طبیعت چه اهمیتی دارد.



وی با هشدار نسبت به پیامدهای زیست‌محیطی لوله‌گذاری قنات‌ها گفت: اجرای طرح‌های انتقال آب و صرفه‌جویی در منابع آبی نباید موجب محرومیت حیوانات و سایر موجودات زنده از دسترسی به آب شود.



استاندار هم خراسان جنوبی را از استان‌های پیشرو برای محیط زیست و همکاری مردم و گروه‌های حفاظت از محیط زیست عنوان کرد و افزود: خراسان جنوبی ظرفیت‌های خوب و ارزشمندی در حوزه محیط زیست وجود دارد که تاکنون به نحو احسن حفظ شده است.



هاشمی نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی هم در این دیدار گفت: هم افزایی و تعامل مسئولان و مردم در استان به نحوی احسن وجود دارد و خراسان جنوبی دارای ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خوبی است و مردم استان از بهترین محیطبانان در سطح کشور هستند و فرهنگ محیط زیست به خوبی احساس می‌شود، زیرا شهر بیرجند به عنوان تمیزترین شهر کشور محسوب می‌شود.