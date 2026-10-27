سرمربی تیم ملی بسکتبال وارد ایران شد

سوتیریوس مونولوپولوس، سرمربی یونانی تیم ملی بسکتبال کشورمان، با هدف بررسی دیدار‌های لیگ برتر و برنامه‌ریزی برای اردوی آماده‌سازی تیم ملی، امروز وارد ایران شد.