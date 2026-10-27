سرمربی تیم ملی بسکتبال وارد ایران شد
سوتیریوس مونولوپولوس، سرمربی یونانی تیم ملی بسکتبال کشورمان، با هدف بررسی دیدارهای لیگ برتر و برنامهریزی برای اردوی آمادهسازی تیم ملی، امروز وارد ایران شد.
سرمربی تیم ملی در مدت حضور خود در ایران، دیدارهای لیگ برتر بسکتبال را با هدف ارزیابی عملکرد بازیکنان و بررسی شرایط ملیپوشان زیر نظر خواهد گرفت.
همچنین برنامهریزی برای برگزاری اردوی آمادهسازی تیم ملی به منظور حضور در پنجره پنجم رقابتهای انتخابی جام جهانی بسکتبال ۲۰۲۷، از دیگر اهداف حضور مونولوپولوس در ایران است.