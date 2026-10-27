مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش تولید گندم کشور به ۱۴ میلیون تن در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ خبر داد؛ رقمی که در مقایسه با تولید ۱۱ میلیون تنی سال زراعی پیش از آن، رشد ۲۷ درصدی را نشان می‌دهد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، فرامک عزیزکریمی امروز در همایش سالانه مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در کرج، ابراز امیدواری کرد روند افزایش تولید گندم برای تأمین نیاز داخلی کشور ادامه یابد.

وی با اشاره به افزایش سطح کشت و تولید برنج در سال جاری افزود: در حال حاضر حدود ۷۰ درصد نیاز کشور به برنج از محل تولید داخلی تأمین می‌شود.

مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی، مدیریت منابع آبی و مقابله با تغییر کاربری اراضی را از اولویت‌های اصلی معاونت زراعت این وزارتخانه دانست.

عزیزکریمی همچنین با اشاره به فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه چغندرقند گفت: در حال حاضر ۱۴ شرکت دانش‌بنیان در این زمینه فعالیت می‌کنند که طی دو سال اخیر ۱۳ رقم جدید معرفی کرده‌اند.