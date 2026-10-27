با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی، از ایثار و استقامت خانواده‌های معظم شهیدان حامدی و مسرور و حاج یحیی صادقی جانباز ۷۰ درصد در تکاب تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت الاسلام حسن علی محمدی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان غربی، حجت الاسلام داور احسانی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تکاب و فکری رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور در منزل شهیدان والا مقام رزاق حامدی و هادی مسرور و حاج یحیی صادقی جانباز ۷۰ درصد تکاب خانواده آنان را تکریم کردند.

در این آیین با اهدای لوح سپاس از صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهیدان حامدی و مسروروجانباز ۷۰ درصد آقای حاج یحیی صادقی تجلیل شد.

شهید رزاق حامدی در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۶۲ و در اندیمشک به درجه رفیع شهادت نائل شد.

شهید هادی مسرور در تاریخ ۱۹ آذر سال ۱۳۸۳ درمنطقه سرپل ذهاب کرمانشاه به فیض شهادت نائل شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان غربی در ابتدای ورود به تکاب با حضور در گلزار شهدای تکاب به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرده و مزار شهدای جنگ رمضان را عبار روبی و عطر افشانی کرد.