سرپرست مرکز بهداشت کیش، از آغاز اجرای طرح‌های غربالگری شپش سر، معاینه دهان و دندان در مدارس کیش از روز شنبه ۹ آبان خبر داد.

برگزاری طرح غربالگری شپش، معاینه‌ دهان و دندان در مدارس کیش

برگزاری طرح غربالگری شپش، معاینه‌ دهان و دندان در مدارس کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر محمدرضا رضانیا با اشاره به اهمیت ارائه خدمات پیشگیرانه در محیط‌های آموزشی افزود: شناسایی به‌موقع شپش سر، بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان و اجرای وارنیش فلوراید، از اقدامات مؤثر در پیشگیری از مشکلات سلامت دانش‌آموزان و ارتقای سطح بهداشت در مدارس است.

او افزود: طرح از ۹ آبان آغاز می‌شود و به مدت حدود یک ماه ادامه خواهد داشت.

دکتر رضانیا خاطرنشان کرد: در این طرح، غربالگری شپش (پدیکلوز) و معاینه دهان و دندان و اجرای وارنیش فلوراید، با مشارکت دندانپزشکان و مراقبان سلامت در مدارس انجام می‌شود.

سرپرست مرکز بهداشت کیش با تأکید بر ضرورت همکاری خانواده‌ها در اجرای موفق این برنامه‌ها تصریح کرد: دریافت رضایت‌نامه والدین پیش از انجام وارنیش فلوراید ضروری است.

دکتر رضانیا گفت: رعایت بهداشت پوست و مو پیش از معاینه می‌تواند به بررسی دقیق‌تر و شناسایی موارد احتمالی شپش سر کمک کند.

او با اشاره به اهمیت تشخیص و درمان به‌موقع شپش سر (پدیکلوز) خاطرنشان کرد: همکاری خانواده‌ها با گروه‌های سلامت و پیگیری توصیه‌های بهداشتی و درمانی، نقش مهمی در کنترل آلودگی و جلوگیری از گسترش آن در محیط‌های آموزشی دارد.

دکتر رضانیا افزود: غربالگری شپش سر (پدیکلوز) در مدارس دخترانه انجام می‌شود و جلسه درون‌بخشی برنامه‌ریزی و هماهنگی اجرای طرح با حضور مسئولان مراکز خدمات جامع سلامت و مسئولان واحد‌های مرتبط در مرکز بهداشت کیش برگزار شد. الزامات اجرایی، نحوه هماهنگی بین واحد‌ها و نکته‌های مرتبط با نظارت بر حسن اجرای طرح بررسی شد و بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و اجرای منظم طرح تأکید شد.