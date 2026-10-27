یکی از فعالیت‌های موفق و قابل توجه، پرورش مرغ محلی در سطح منطقه سیستان است که با همراهی و مشارکت بسیج سازندگی ناحیه زهک، به فرصتی پایدار اقتصادی برای خانواده‌های روستایی تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مسئول بسیج سازندگی ناحیه زهک، گفت: مرغ بومی این منطقه به دلیل مقاومت بالا در برابر بیماری‌ها، سازگاری با شرایط اقلیمی سخت و نیاز کم به منابع آبی، یکی از مناسب‌ترین گزینه‌ها برای توسعه کسب‌وکار‌های کوچک در روستا‌ها به شمار می‌رود.

رضا دهمرده افزود: در بسیج سازندگی ناحیه زهک با ارائه آموزش‌های فنی و مدیریتی، تأمین تجهیزات و مشاوره‌های تخصصی، زمینه راه‌اندازی و توسعه واحد‌های پرورش مرغ محلی را برای کارآفرینان فراهم کرده‌ایم. این حمایت‌ها موجب شده است تا کارآفرینان با اطمینان بیشتری فعالیت خود را گسترش دهند، اشتغال خانگی ایجاد کنند و محصولات سالم و باکیفیت در منطقه عرضه نمایند.

وی بیان کرد: اکنون برای بیش از ۶۰ نفر در محلات کم‌برخوردار، اشتغال خانگی ایجاد شده است.

مسئول بسیج سازندگی ناحیه زهک ادامه داد: تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که پرورش مرغ محلی نه‌تنها درآمد خانواده‌ها را افزایش داده، بلکه موجب تقویت اقتصاد خرد، بهبود امنیت غذایی و حفظ نژاد‌های اصیل مرغ بومی سیستان شده است. این فعالیت نمونه‌ای روشن از هم‌افزایی مردم و نهاد‌های حمایتی برای توسعه پایدار اقتصاد روستایی به شمار می‌رود.