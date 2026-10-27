



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، انتخابات کنفدراسیون بوکس شطرنج آسیا به صورت الکترونیک و با کاندیداتوری فریدون پویا از ایران و آشیش گویال از هند برگزار شد که در پایان فریدون پویا با کسب ۱۲ رای از ۱۴ رای اخذ شده برای ۵ سال رئیس کنفدراسیون بوکس شطرنج آسیا شد.

بوکس شطرنج در ۴۷ کشور فعالیت دارد و در ۴ قاره هم دارای رئیس است .

مسابقه بوکس شطرنج به‌صورت رفت‌وبرگشتی بین شطرنج و بوکس انجام می‌شود: راند شطرنج: دو ورزشکار پشت صفحه می‌نشینند و با ساعت شطرنج بازی می‌کنند.

راند بوکس: ورزشکاران دستکش می‌پوشند و در رینگ مبارزه می‌کنند.این دو بخش به‌صورت متناوب ادامه پیدا می‌کند تا برنده مشخص شود.

در قالب رایج این رشته، مسابقه شامل حداکثر ۱۱ راند است: ۶ راند شطرنج و ۵ راند بوکس. معمولاً مسابقه با شطرنج شروع می‌شود و راند‌ها حدود ۳ دقیقه هستند؛



