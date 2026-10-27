به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان غربی با محوریت تسریع تکمیل پروژه‌های کتابخانه‌ای و تخصیص اعتبار برای تعمیر و تجهیز کتابخانه‌های عمومی با مدیرکل مدیریت و برنامه ریزی استان، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

دیدار مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان غربی با مدیرکل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانبه گزارش خبرگزاری بسیج از آذربایجان غربی، خدیجه معصومی؛ مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان غربی با همراهی معاون و کارشناسان مربوطه با رضا علی‌نژاد؛ مدیرکل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با محوریت تکمیل پروژه‌های کتابخانه‌ای و تخصیص اعتبار برای بازطراحی و تعمیر و تجهیز کتابخانه‌های عمومی، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رضا علی نژاد، مدیرکل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی، ضمن تقدیر از اقدامات این اداره‌کل در افتتاح کتابخانه «استاد دکتر محمدعلی موحد» در جوار بارگاه شمس تبریزی در شهرستان خوی با رویکرد معرفی تاریخ و هویت و فرهنگ و استان، گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه کتابخانه‌های عمومی، در واقع سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است و وجود کتابخانه‌های مجهز و مناسب، نقش مؤثری در رشد فکری و فرهنگی نسل آینده دارد و تکمیل پروژه‌های کتابخانه‌ای در دستور کار قرار دارد.

خدیجه معصومی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان نیز با اشاره به محدودیت‌های بودجه‌ای و نداشتن بودجه عمرانی مستقل برای پروژه‌های کتابخانه‌ای، گفت: در کتابخانه‌های عمومی در تلاش هستیم تا با توسعه و بازطراحی فضا‌های کتابخانه‌ای، تعمیر و تجهیز، شاداب‌سازی و پویایی کتابخانه‌های عمومی، استفاده از فناوری‌های نوین و ... خدمات کتابخانه را ارتقا دهیم و استان آذربایجان غربی از استان‌های پیشرو در زمینه بازطراحی فضا‌های کتابخانه‌ای است؛ و برای تحقق این امر و تکمیل پروژه‌های کتابخانه‌ای، نیازمند تأمین اعتبار لازم هستیم و در این راستا از راهکار‌های دیگری نیز همچون استفاده از ظرفیت خیرین، سامانه اهدانش، نشان دار کردن مالیات، احکام جایگزین حبس و ... استفاده می‌کنیم.

در پایان، ضمن تخصیص بخشی از اعتبار لازم برای تکمیل پروژه‌های کتابخانه‌ای، مقرر شد دستورات لازم برای تخصیص اعتبار برای بازطراحی، تعمیر و تجهیز کتابخانه‌های عمومی نیز صادر شود.