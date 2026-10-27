رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، گفت: از لحاظ سطح زیرکشت و کمیت، خراسان جنوبی دومین استان تولید کننده زعفران است و از لحاظ کیفیت مرغوبیترین زعفران دنیا در خراسان جنوبی کشت می‌شود.

اسفندیاری تعداد خانوار‌های بهره‌مند در تولید زعفران را ۲۳ هزار و ۵۰۰ خانوار اعلام کرد.

وی میانگین برداشت زعفران در خراسان جنوبی را در هر هکتار ۴ کیلوگرم اعلام کرد و افزود: با روش‌های علمی و فنی و ترویجی این رقم می‌تواند به تولید ۲۵ تا ۳۰ کیلوگرم زعفران در مزارع در هر هکتار افزایش یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: تولید زعفران خشک خراسان جنوبی در سال جاری حدود ۴۸٫۳ تن برآورد می‌شود.

به گفته اسفندیاری بیشترین سطح زیرکشت زعفران استان به شهرستان قائنات با حدود ۴ هزار و ۹۹۸ هکتار اختصاص دارد.

در تقویم کشورمان امروز روز ملی زعفران نامگذاری شده است.