وزیر اقتصاد و دارایی اظهار داشت: ساماندهی موسسات مالی و بانک‌های ناتراز در دستور کار دولت قرار دارد، همچنین افزایش منابع مالیاتی نیز از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی و وابستگی بودجه به مالیات در جریان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد و دارایی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سوال پوردهقان نماینده اردکان درباره علت شانه خالی کردن وزارت اقتصاد از گرانی ها، گفت: آنچه که گزارش داده خواهد شد انکار سختی معیشتی مردم نیست و از مردم شریف ایران بابت مشکلات معیشتی و تورم گرانی تحمیل شده به اقتصاد ایران عذرخواهی می‌کنیم.

وی افزود: آنچه که در دولت می‌گذرد سیاستگذاری و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و تفکیک وظایف و مسئولیت‌ها براساس شرح وظایف قانونی است لذا من به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی در حیطه اختیارات قانونی خود و در طول یکسال و چهار ماه گذشته که از نمایندگان ملت رأی اعتماد گرفتم بنا به وظیفه پاسخگو خواهم بود.

مدنی زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به مشکلات حاکم بر اقتصاد کشور، گفت: بنده با به هم رسیدن همه ناترازی‌ها و بحران‌های اقتصادی ناشی از ناترازی‌های حاکم بر اقتصاد ساختاری وزارت اقتصاد را تحویل گرفتم و در گام اول اتاق عملیات جنگ اقتصادی در وزارت اقتصاد تشکیل شد و از ابتدایی‌ترین اقدامات ما حمله به سمت بانک‌های ناتراز بود و بانک آینده از این مصادیق در خبر‌ها آمد و ساماندهی مابقی بانک‌ها و موسسات مالی ناتراز نیز در حال حاضر در دستور کار است و فرآیند‌های قانونی آن در حال طی شدن است.

مدیریت رشد نقدینگی و کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها برای کنترل تورم در دستور کار قرار گرفت

مدنی زاده خاطرنشان کرد: مدیریت رشد نقدینگی و کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها برای کنترل تورم در دستور کار قرار گرفت و از ابتدای سال این هدف با جدیت دنبال شد و خوشبختانه رشد نقدینگی روند کاهنده پیدا کرده و به زودی آثار تورمی خود را نشان خواهد داد. همچنین برای مقابله با تورم روش تامین مالی غیر تورمی از بازار سرمایه در دستورکار ما بود به طوری که بدون وابستگی به بانک ها، تامین مالی بنگاه‌ها را به سمت بازار بورس بردیم و بازار سرمایه در این مدت رشد قابل توجهی داشت و آماری که دیشب گرفتم بالغ بر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار بورس اتفاق افتاده است.

مالیات ۱۰ میلیون از کسب و کار‌ها را صفر کردیم

وی تاکید کرد: با تمام سختی‌هایی که جنگ بر ما تحمیل کرد بودجه سال ۱۴۰۴ را با حداقل کسری بستیم و علیرغم اینکه به سختی می‌توانستیم از مردم و بنگاه‌ها مالیات اخذ کنیم و مالیات ۱۰ میلیون از کسب و کار‌ها را صفر کردیم و تمرکز خود را به سمت بنگاه‌های بزرگی که فرار مالیاتی داشتند بردیم و در یک فقره جلوی ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی را گرفتیم و بعد از ۸ سال برای اولین بار اصلاح در بازار اوراق دولت صورت گرفت و نرخ‌ها واقعی شد و برای عدم وابستگی به پایه پولی برنامه ریزی‌های مطلوبی انجام شد.

وی با بیان اینکه تسهیل تولید برای کاهش فشار هزینه‌ها یکی دیگر از اقدامات دولت بود و به طور مشخص حدود ۱۲ هزار مجوز در چارچوب سامانه تسهیل صدور مجوز‌ها صادر شد و تلاش کردیم به روش‌های غیر تورمی و از طریق سامانه جامع وثایق تامین مالی بنگاه‌ها را مورد توجه قرار دهیم و در کنار آن نیز اتکا به مالیات نیز صورت گرفت و با سیستمی کردن مالیات درآمد‌های مالیاتی را در سال گذشته ۳۹ درصد رشد دادیم و امسال این رشد به ۷۰ درصد خواهد رسید و تلاش خواهیم کرد در سال آینده بخش قابل توجهی از بودجه از مسیر مالیات تامین شود.

مدنی زاده تصریح کرد: در جلسات خصوصی گزارشات کاملی از علل تحمیلی تورم خدمت نمایندگان ارائه شده است و در شرایطی هستیم که امکان نقل بسیاری از اتفاقات رخ داده در تریبون‌های رسمی نیست و از نمایندگان تقاضا می‌شود از لفظ گران‌سازی ارز توسط دولت استفاده نشود بلکه باید توجه شود این شرایطی بود که بر کشور تحمیل شد و دسترسی ما به ارز‌ها و منابع دلاری را مسدود کردند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: ارز ترجیحی حذف نشد، بلکه ارز ترجیحی تمام شد و دیگر وجود نداشت و این عبارت که دولت چنین کاری انجام داده است را نباید به مردم منتقل کرد، بلکه این واقعیت‌های اقتصادی بود که از طریق وزیر خزانه داری امریکا به عنوان جنایت علیه مردم ایران مطرح شد و آنها در عرصه نظامی کودک کشتند و در عرصه اقتصادی مانع آن شدند که دارو به مردم برسد و با محاصره هوایی و دریایی مانع واردات دارو شدند و باید توجه کرد گرانی دو عامل داشت. یکی شرایط جنگ اقتصادی و دومی فشار‌های تحمیلی به کشور.

وی ادامه داد: ۲۳۰ میلیون متر مکعب از گاز صادراتی ایران و گاز اختصاصی به صنایع آسیب دیده است. همچنین پتروشیمی و فولاد مورد اصابت قرار گرفتند و وقتی منابع تامین ارز آسیب ببیند، ارزی در اختیار دولت قرار نمی‌گیرد و طبیعی است که افزایش قیمت داشته باشیم، همچنین وقتی هزینه حمل بار براثر محاصره اقتصادی ۱۰ برابر شده است نمی‌توان انتظار داشت قیمت‌های افزایش پیدا نکند. همچنین ۱۰۰ درصد افزایش در قیمت واردات و صادرات داشتیم و همه اینها بر قیمت ارز تاثیرگذار است.

تورم ماهانه به زیر ۴ درصد رسیده است

مدنی زاده افزود: با وجود همه فشار‌های اقتصادی، تورم ماهانه به زیر ۴ درصد رسیده است و این به این معنا است که در تلاش هستیم تورم بالای ۹۰ درصد را به ۴۰ درصد برسانیم و ان شاءالله در سال آینده آن را به ۲۰ درصد برسانیم.

وی تاکید کرد: اقتصاد ما به هیچ عنوان فرو نپاشیده و فرو نخواهد پاشید و آن جانیان و آدمکشانی که جنگ را به کشور تحمیل کردند تلاش کردند در مرحله اول نظام تصمیم‌گیری اقتصادی را دچار اختلال کنند، اما ما با راه اندازی اتاق جنگ اقتصادی و تصویب مصوباتی در دولت و شورای عالی امنیت ملی تلاش کردیم برای جبران کسری بودجه تحمیلی اقداماتی را انجام دهیم و یک برنامه هفت محوری از مسائل کنترل تورم، تسهیل تجارت، تسهیل سرمایه گذاری، تسهیل تولید، مدیریت انرژی و بازسازی معیشتی مردم تدوین شد و ما به سمت جایگزین کردن منابع جدید به جای منابع نفتی رفتیم و جریان نقدینگی خزانه را مدیریت کردیم و در حال راه اندازی گواهی صلف نفتی هستیم و شاخص بورس را دو برابر افزایش دادیم.

وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: دشمنان سعی کردند تجارت ما را محدود کنند، اما در مقابل تلاش کردیم رسوب کالا در گمرکات را از بین ببریم و سرعت خروج کالا از گمرکات را دو برابر کردیم و بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز برای بازسازی و ۸۰ هزار میلیارد تومان برای مقابله با بیکاری پیش بینی شده است و بالغ بر ۳۵۰ هزار میلیارد تومان نیز برای جبران خسارت‌های بیمه پرداخت شد که ۶۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به جنگ بود و در حوزه سرمایه‌گذاری نیز از امروز پویش خواهیم ساخت را راه اندازی کردیم. همچنین دیپلماسی همسو با کشور‌های همسایه فعال شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ملت بدانند سربازان آنان زیر هیچ فشاری شانه خالی نکرده و نمی‌کنند و تا آخرین نفس پای اعتلای این سرزمین خواهند ماند و خطاب به دشمنان می‌گویم که هنوز ملت ایران را نشناخته‌اید و تصور می‌کنید با بستن راه‌های تجارت و فشار بر سفره‌های مردم می‌توانید اراده یک ملت را بشکنید، اما زهی خیال باطل ایران سرزمین مردمی است که در سخت‌ترین طوفان‌های تاریخ ایستادگی کرده است و دولت و مجلس در کنار هم به عنوان خادمین ملت دشمن را شکست خواهند داد و ایران یک تمدن است و یک تمدن هرگز شکست نخواهد خورد.