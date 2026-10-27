شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی برای تسهیل در تأمین سوخت زائران و مسافران مشهد مقدس، تمهیداتی را برای رفع مشکلات احتمالی در این زمینه در نظر گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی با تأکید بر اهمیت جایگاه مشهد مقدس به‌عنوان مقصد اصلی زیارتی کشور، اعلام کرد که این شرکت برای رفاه حال زائران بارگاه منور حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع)، برنامه‌های لازم را برای تأمین سوخت مورد نیاز آنان تدوین کرده است.

بر اساس این برنامه، زائرانی که در طول اقامت خود با اتمام سهمیه بنزین یا بروز مشکل در کارت سوخت شخصی مواجه می‌شوند، می‌توانند پس از احراز نیاز و مطابق با ضوابط تعیین‌شده، از طریق «کارت سوخت اضطراری» سوخت دریافت کنند.

این شرکت خاطرنشان کرد که جایگاه‌های مشخصی نیز برای ارائه این خدمت ویژه به زائران اختصاص یافته است که اسامی و نشانی آنها در روز‌های آتی اعلام خواهد شد.

همچنین در ادامه این گزارش آمده است که با توجه به تخصیص ۵۰ لیتر سهمیه بنزین با نرخ سوم به کارت‌های سوخت شخصی در سراسر کشور، زائران و مسافران استان‌های مشمول، از جمله خراسان رضوی، می‌توانند از سهمیه مذکور برای تأمین سوخت خودرو‌های خود استفاده کنند.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی در پایان تأکید کرد که تلاش این مجموعه بر این است تا در چارچوب ضوابط موجود، زمینه دسترسی مناسب به سوخت و کاهش دغدغه‌های احتمالی مسافران در طول سفر فراهم شود.