به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اردوی تیم ملی فوتسال بانوان ایران ۱۱ تا ۱۲ آبان در مرکز ملی فوتبال تهران برگزار می‌شود و سپس بازیکنان تهران را به مقصد چین ترک می‌کنند تا در مسابقات حضور داشته باشند.

شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان، اسامی ۱۴ بازیکن دعوت شده به این اردو را به شرح زیر اعلام کرد:

فرزانه توسلی، مهتاب بنایی، مهدیه محمودی نیا، مارال ترکمان از تهران

مریم سادات‌سید، شقایق متعمدی سده، زهرا کیانی، الهام عنافچه، فهیمه قنبری از خوزستان

مریم قائد امینی، یاسمین مروت‌نژاد، آذین نخعی از اصفهان

فاطمه رحمتی از مرکزی

آرزو کریمی از خراسان رضوی

این اردو در ادامه برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی فوتسال بانوان برای حضور در رقابت‌های بین المللی برگزار می‌شود و بازیکنان زیر نظر کادر فنی تمرینات خود را پیگیری خواهند کرد.