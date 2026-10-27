به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسئول بسیج دانش آموزی آذربایجان غربی گفت: بیش از ۴۰۰ گروه جهادی دانش‌آموزی در مناطق مختلف آذربایجان‌غربی تشکیل شده است که در صورت نیاز به صورت داوطلبانه برای خدمت‌رسانی آمادگی دارند.

جهانگیر اسلام‌پرست گفت: مأموریت و وظیفه اصلی نیروی مقاومت بسیج جذب و آموزش عمومی آحاد مردم، سازماندهی و تجهیز و به کارگیری آنها در رده‌های مقاومت است.

وی ادامه داد: نیروی مقاومت بسیج از بدو تاسیس تاکنون با هدف تشکیل جبهه مردمی و دفاع از کشور، انقلاب و دستاورد‌های آن از طریق ایجاد پایگاه‌های مقاومت بسیج در مساجد، ادارات، کارخانه ها، مراکز آموزشی و مدارس کشور گام برمی‌دارد، بدون شک بخش قابل توجهی از اعضای بسیج را قشر جوان و نوجوان میهن اسلامی تشکیل می‌دهد که در مدارس حضور دارند، بنابراین بسیج دانش آموزی یکی از ضروری‌ترین تشکل‌های بسیج محسوب می‌شود که باید به تقویت و گسترش آن توجه خاصی شود.

این مسئول گفت: ۲۱۰ هزار نفر دانش‌آموز بسیجی در مدارس مناطق مختلف استان وجود دارد که از این تعداد ۱۰۰ هزار نفر خواهر می‌باشد.

اسلام‌پرست خاطرنشان کرد: ۴۰۰گروه جهادی دانش‌آموزی در استان وجود دارد که در این گروه‌ها بیش از ۴۰۰۰ نفر دانش‌آموز جهادگر عضو هستند، که هر موقع به حضور و مهارت آنها احساس نیاز می‌شود به صورت داوطلبانه و توام با اشتیاق در عرصه حاضر می‌شوند.

وی ادامه داد: از اقدامات شاخص گروه‌های جهادی می‌توان به برگزاری طرح شهید عجمیان، پویش همکلاسی مهربان، برپایی موکب در مناسبت‌های ملی و میهنی و مذهبی، پویش کاشت درخت و ... اشاره کرد. این مسئول گفت: ترکیب «بسیج دانش‌آموزی» در واقع به سازمان‌دهی و بسیج‌کردن دانش‌آموزان برای فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی در چارچوب‌های مختلف اشاره می‌کند که تلاش کرده‌ایم به سهم خود ازاین ظرفیت عظیم استفاده کنیم.



این مسئول اظهار کرد: ترمیم و تعویض شیشه منازل و مدارس آسیب‌دیده، تهیه مستند از مدارس آسیب‌دیده برای ثبت در تاریخ، صدور بیش از ۱۰۰ بیانیه توسط مجامع علوی و فاطمی، اجرای طرح شهید عجمیان، برگزاری دوره توانمندسازی دانش‌آموزان در عرصه فضای مجازی، تربیت افسران جنگ نرم فقط گوشه‌ای از اقداماتی است که در این مدت انجام داده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: شکی نیست جنگ رمضان یکی از مهم‌ترین نبرد‌های دفاع مقدس بود که با با ایمان، اتحاد و رهبری مدبرانه به پیروزی جمهوری اسلامی انجامید، بنابراین تلاش شد در کلاس‌های درس نشست‌های روشنگری و تبیینی با محوریت جنگ اخیر برگزار شود، بنابراین انتظار وجود دارد دانش‌آموزان از دفاع مقدس اخیر اتحاد و همبستگی ملی، اعتماد به توان‌های داخلی، ضرورت حفاظت از مرز‌های میهن را فرا بگیرند و به نقش رهبری مدیرانه و مدبرانه، اهمیت صبر و استقامت در شرایط سخت و دشوار پی ببرند چراکه مقاومت رمز پیروزی است.

این مسئول ادامه داد: دانش‌آموز تراز انقلاب بدون شک باید کنشـگر و اثرگذار باشد عاشق کشور، نظام و مردم بوده و به گونه‌ای تربیت شود که از ایثار جان خود در راه ارزش‌ها و آرمان‌ها نیز دریغ نورزد. چنین دانش آموزی لزوماَ آگاه به مقتضیات زمان و متعهد به نظام و آرمان‌ها، مومن و انقلابی بوده، علم‌آموزی و پژوهشگری را فریضهٔ شرعی و میهنی می‌داند و با جدیت آن را دنبال می‌کند، عدالت‌خواه و مستضعف‌نواز بوده و در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از مستضعفان جهان قدم برمی‌دارد از سوی دیگر استقلال‌طلب و استکبار‌ستیز است و در برابر سلطهٔ استکبار جهانی و تحریم‌ها ایستادگی کرده و به خودکفایی و اقتدار ملی باور دارد.