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مسئول بسیج دانش آموزی آذربایجان غربی گفت: بیش از ۴۰۰ گروه جهادی دانشآموزی در مناطق مختلف استان تشکیل شده است که در صورت نیاز به صورت داوطلبانه برای خدمترسانی آمادگی دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسئول بسیج دانش آموزی آذربایجان غربی گفت: بیش از ۴۰۰ گروه جهادی دانشآموزی در مناطق مختلف آذربایجانغربی تشکیل شده است که در صورت نیاز به صورت داوطلبانه برای خدمترسانی آمادگی دارند.
جهانگیر اسلامپرست گفت: مأموریت و وظیفه اصلی نیروی مقاومت بسیج جذب و آموزش عمومی آحاد مردم، سازماندهی و تجهیز و به کارگیری آنها در ردههای مقاومت است.
وی ادامه داد: نیروی مقاومت بسیج از بدو تاسیس تاکنون با هدف تشکیل جبهه مردمی و دفاع از کشور، انقلاب و دستاوردهای آن از طریق ایجاد پایگاههای مقاومت بسیج در مساجد، ادارات، کارخانه ها، مراکز آموزشی و مدارس کشور گام برمیدارد، بدون شک بخش قابل توجهی از اعضای بسیج را قشر جوان و نوجوان میهن اسلامی تشکیل میدهد که در مدارس حضور دارند، بنابراین بسیج دانش آموزی یکی از ضروریترین تشکلهای بسیج محسوب میشود که باید به تقویت و گسترش آن توجه خاصی شود.
این مسئول گفت: ۲۱۰ هزار نفر دانشآموز بسیجی در مدارس مناطق مختلف استان وجود دارد که از این تعداد ۱۰۰ هزار نفر خواهر میباشد.
اسلامپرست خاطرنشان کرد: ۴۰۰گروه جهادی دانشآموزی در استان وجود دارد که در این گروهها بیش از ۴۰۰۰ نفر دانشآموز جهادگر عضو هستند، که هر موقع به حضور و مهارت آنها احساس نیاز میشود به صورت داوطلبانه و توام با اشتیاق در عرصه حاضر میشوند.
وی ادامه داد: از اقدامات شاخص گروههای جهادی میتوان به برگزاری طرح شهید عجمیان، پویش همکلاسی مهربان، برپایی موکب در مناسبتهای ملی و میهنی و مذهبی، پویش کاشت درخت و ... اشاره کرد. این مسئول گفت: ترکیب «بسیج دانشآموزی» در واقع به سازماندهی و بسیجکردن دانشآموزان برای فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و آموزشی در چارچوبهای مختلف اشاره میکند که تلاش کردهایم به سهم خود ازاین ظرفیت عظیم استفاده کنیم.
این مسئول اظهار کرد: ترمیم و تعویض شیشه منازل و مدارس آسیبدیده، تهیه مستند از مدارس آسیبدیده برای ثبت در تاریخ، صدور بیش از ۱۰۰ بیانیه توسط مجامع علوی و فاطمی، اجرای طرح شهید عجمیان، برگزاری دوره توانمندسازی دانشآموزان در عرصه فضای مجازی، تربیت افسران جنگ نرم فقط گوشهای از اقداماتی است که در این مدت انجام دادهایم.
وی خاطرنشان کرد: شکی نیست جنگ رمضان یکی از مهمترین نبردهای دفاع مقدس بود که با با ایمان، اتحاد و رهبری مدبرانه به پیروزی جمهوری اسلامی انجامید، بنابراین تلاش شد در کلاسهای درس نشستهای روشنگری و تبیینی با محوریت جنگ اخیر برگزار شود، بنابراین انتظار وجود دارد دانشآموزان از دفاع مقدس اخیر اتحاد و همبستگی ملی، اعتماد به توانهای داخلی، ضرورت حفاظت از مرزهای میهن را فرا بگیرند و به نقش رهبری مدیرانه و مدبرانه، اهمیت صبر و استقامت در شرایط سخت و دشوار پی ببرند چراکه مقاومت رمز پیروزی است.
این مسئول ادامه داد: دانشآموز تراز انقلاب بدون شک باید کنشـگر و اثرگذار باشد عاشق کشور، نظام و مردم بوده و به گونهای تربیت شود که از ایثار جان خود در راه ارزشها و آرمانها نیز دریغ نورزد. چنین دانش آموزی لزوماَ آگاه به مقتضیات زمان و متعهد به نظام و آرمانها، مومن و انقلابی بوده، علمآموزی و پژوهشگری را فریضهٔ شرعی و میهنی میداند و با جدیت آن را دنبال میکند، عدالتخواه و مستضعفنواز بوده و در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از مستضعفان جهان قدم برمیدارد از سوی دیگر استقلالطلب و استکبارستیز است و در برابر سلطهٔ استکبار جهانی و تحریمها ایستادگی کرده و به خودکفایی و اقتدار ملی باور دارد.