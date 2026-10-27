فرمانده انتظامی رشت از شناسایی و دستگیری عاملان آتش‌سوزی عمدی خودرو و انباری یک منزل مسکونی در این شهرستان، در کمتر از یک ساعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی روشن قلب گفت: در پی وقوع آتش‌سوزی یک خودرو و بخشی از انباری یک منزل مسکونی در یکی از محله‌های شهر رشت، مأموران کلانتری ۱۱ به همراه عوامل آتش‌نشانی در محل حاضر شدند.

وی افزود: پس از تأیید عمدی بودن آتش‌سوزی و انجام تحقیقات میدانی، متهمان ۳۵ و ۳۶ ساله در کمتر از یک ساعت شناسایی، دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی رشت گفت: متهمان در تحقیقات پلیس به جرم خود اعتراف و انگیزه خود را برای ارتکاب این جرم، اختلافات شخصی عنوان کردند.