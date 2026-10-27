مشاور رئیس سازمان امور دانشجویان، از بهره برداری سامانه جامع ورزش دانشگاهی با فعال‌سازی همزمان چهار ماژول «رویداد‌های ورزشی»، «اماکن ورزشی»، «پایش تندرستی» و «دوره‌ها، نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر بابایی خورزوقی در اولین نشست تخصصی کارشناسان تربیت بدنی و دومین گردهمایی دبیران انجمن‌های ورزشی دانشجویی، راه‌اندازی ماژول‌های سامانه جامع ورزش دانشگاهی را گامی مؤثر در مسیر تحول دیجیتال ورزش دانشگاهی دانست و گفت: مدیریت ورزش دانشگاهی از مرحله فرآیند‌های سنتی و مبتنی بر اوراق عبور کرده است و این ماژول‌ها ، چرخه کامل مدیریت ورزش دانشگاهی را از رزرو فضا و ثبت‌نام در مسابقات تا پایش سلامت و آموزش، یکپارچه و بدون کاغذ می‌کنند.

وی افزود : در سامانه جامع ورزش دانشگاهی، دانشجو محور همه طراحی‌هاست و چهار ماژول تازه‌فعال‌شده، ستون فقرات این سامانه را تشکیل می‌دهند؛ ماژول‌هایی که تجربه ورزش کردن در دانشگاه را برای دانشجو ساده‌تر، سریع‌تر و شفاف‌تر می‌کنند.

مشاور رئیس سازمان امور دانشجویان گفت : در ماژول «رویداد‌های ورزشی» چرخه کامل برگزاری مسابقات و رویداد‌های دانشجویی؛ از ثبت‌نام انفرادی و تیمی و تعیین تقویم رویداد‌ها گرفته تا ثبت نتایج، معرفی برگزیدگان و صدور گواهی مشارکت، به‌صورت برخط مدیریت می‌شود و زمینه برگزاری لیگ‌های منظم دانشجویی در رشته‌های تیمی و انفرادی، بدون واسطه‌گری و فرآیند‌های کاغذی فراهم می‌ شود.

بابایی خورزوقی افزود : در ماژول «اماکن ورزشی» نیز دانشجویان می‌توانند تقویم لحظه‌ای سالن‌ها، زمین‌ها و سایر فضا‌های ورزشی دانشگاه را مشاهده و ثبت کنند؛ و در ادامه رزرو و سانس‌های ورزشی مدیریت ، درخواست‌ها در کوتاه‌ترین زمان تأیید و گزارش بهره‌برداری از هر فضا به‌صورت دقیق ثبت می‌شود. بر پایه این گزارش، این شفافیت علاوه بر ارتقای تجربه دانشجویان، بهره‌وری اماکن ورزشی دانشگاه‌ها را نیز به‌طور محسوس افزایش می‌دهد.

وی «پایش تندرستی» را حلقه اتصال برنامه‌های سلامت‌محور با ورزش دانشگاه دانست و گفت : سلامت، نقطه آغاز هر برنامه ورزشی است. در این ماژول برای هر دانشجو پرونده سلامت ورزشی تشکیل شده و شاخص‌های آمادگی جسمانی ثبت و روند آنها پیگیری می‌ شود و پیش از مشارکت در فعالیت‌ها و رویداد‌های ورزشی نیز هشدار‌ها و توصیه‌های علمی لازم در اختیار دانشجو قرار می‌گیرد.

مشاور رئیس سازمان امور دانشجویان درباره چهارمین ماژول نیز افزود: دوره‌ها، نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی» از این پس در همان بستر واحد برگزار می‌شود؛ از ثبت‌نام برخط و حضور و غیاب دیجیتال تا ارزشیابی و صدور گواهینامه. به این ترتیب اساتید، مربیان و کارشناسان برنامه‌های آموزشی خود را با نظم و کیفیت بیشتری ارائه می‌کنند و دانشجویان می‌توانند مسیر یادگیری و ارتقای مهارت‌های ورزشی خود را به‌صورت هدفمند دنبال کنند.

بابایی خورزوقی ، یکپارچگی را مهم‌ترین ویژگی سامانه جامع ورزش دانشگاهی برشمرد و تأکید کرد: ماژول‌های این سامانه داده‌های خود را به‌صورت پیوسته با یکدیگر تبادل می‌کنند؛ دانشجویی که در یک کارگاه آموزشی شرکت کرده است، می‌تواند بی‌درنگ در رویداد‌های ورزشی ثبت‌نام کرده ، فضای تمرین رزرو و روند تندرستی خود را مشاهده کند. مدیران دانشگاه نیز با تکیه بر داده‌های واقعی و به‌روز، تصمیم‌های دقیق‌تری برای توسعه ورزش و ارتقای سلامت دانشجویان اتخاذ می‌کنند.

وی ، فعال‌سازی مراحل بعدی سامانه شامل ماژول‌های انجمن‌های ورزشی، درس تربیت‌بدنی، نظام بازی‌وارسازی (گیمفیکیشن) و داشبورد‌های مدیریتی را در دستور کار معرفی کرد و از دانشگاه‌ها، دبیر انجمن‌های ورزشی دانشجویان و کارکنان و کارشناسان دانشگاهی خواست برای بهره‌مندی از خدمات این سامانه، از طریق روابط عمومی دانشگاه خود یا پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان امور دانشجویان اقدام کنند.