جو استان قزوین تا پایان هفته با توجه به گذر متناوب امواج تراز میانی جو، در برخی ساعات ناپایدار خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، این ناپایداری‌ها به ویژه در ساعات بعد از ظهر گاهی با افزایش ابر، وزش باد و در ارتفاعات با احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده همراه است.

از بعد از ظهر پنجشنبه تا اواخر وقت جمعه، ناپایداری‌ها از شدت و گسترش نسبی بیشتری برخوردار است.

به شهروندان توصیه شده در این مدت با توجه به احتمال بارش‌های رگباری، مراقب لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید افقی باشند.

همچنین از تراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کنند.

بامداد امروز خنک‌ترین شهر استان شهر آوج با دمای ۴ درجه سلسیوس بالای صفر بود.