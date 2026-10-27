ادامه ناپایداریهای جوی در قزوین تا پایان هفته
جو استان قزوین تا پایان هفته با توجه به گذر متناوب امواج تراز میانی جو، در برخی ساعات ناپایدار خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، این ناپایداریها به ویژه در ساعات بعد از ظهر گاهی با افزایش ابر، وزش باد و در ارتفاعات با احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده همراه است.
از بعد از ظهر پنجشنبه تا اواخر وقت جمعه، ناپایداریها از شدت و گسترش نسبی بیشتری برخوردار است.
به شهروندان توصیه شده در این مدت با توجه به احتمال بارشهای رگباری، مراقب لغزندگی جادهها و کاهش دید افقی باشند.
همچنین از تراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها پرهیز کنند.
بامداد امروز خنکترین شهر استان شهر آوج با دمای ۴ درجه سلسیوس بالای صفر بود.