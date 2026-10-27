وزیر دفاع پاکستان با ابراز امیدواری به نشست چهارجانبه تهران، اعلام کرد: رایزنی‌های امنیتی درباره تحولات منطقه و پایان جنگ، نشانه‌هایی از پیشرفت و امکان دستیابی به راه‌حل را آشکار کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در گفت‌و‌گو با یک شبکه تلویزیونی این کشور، نشست چهارجانبه امنیتی تهران با حضور مقام‌های ایران، پاکستان، ترکیه و عربستان را فرصتی برای بررسی تحولات منطقه‌ای و راه‌های کاهش تنش‌ها و پایان دادن به جنگ ارزیابی کرد.

وی با اشاره به اینکه در این نشست درباره مسائل مرتبط با آمریکا و وضع کلی منطقه نیز گفت‌و‌گو شده است، اظهار داشت: نشانه‌هایی از پیشرفت در رایزنی‌ها دیده می‌شود و ابراز امیدواری کرد تلاش‌های دیپلماتیک به نتیجه برسد.

وزیر دفاع پاکستان همچنین با اشاره به تلاش‌های مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و عباس عراقچی وزیر امور خارجه این کشور برای برقراری صلح، ابراز امیدواری کرد این اقدامات به دستیابی به راه‌حلی برای تنش‌های موجود کمک کند.