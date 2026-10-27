مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در نخستین رویداد نوآورانه و فناورانه و تجارب برتر بیمه سلامت ایران گفت: امروز یک رویداد مهم و یک اتفاق، نگرش و تغییر راه اجرایی در مسیر سازمان بیمه سلامت شکل می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمد مهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در نخستین رویداد نوآورانه و فناورانه و تجارب برتر بیمه سلامت ایران گفت: امروز یک رویداد مهم و یک اتفاق، نگرش و تغییر راه اجرایی در مسیر سازمان بیمه سلامت شکل می‌گیرد، امروز مدیران ارشد فناوری اطلاعات، صندوق‌های نوآوری، پژوهشگران و فناوران جوان و مدیران ارشد سازمان بیمه سلامت و مدیران استانی حضور دارند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ادامه داد: امروز شاهد نخستین رویداد ملی نوآورانه فناورانه و تجربه بیمه سلامت هستیم، در چند سال اخیر شاهد این هستیم که خدمات ما توسعه و گسترش پیدا کرده است و کارنامه مشخصی برای بحث نسخه نویسی الکترونیکی داریم، محققان ما به سمت و سویی رفتند که بتوانند همه مسائل رو به سمت الکترونیک شدن ببرند.

ناصحی بیان کرد: در حال حاضر پایگاه داده‌ای بسیار قوی در بیمه سلامت داریم که یکی از یکپارچه‌ترین شریان‌های داده‌ای کشور محسوب می‌شود و محققان و حوزه‌های مختلف کشور به سمتی رفته‌اند که همه خدمات را به سمت الکترونیکی شدن ببرند، به جایی رسیده‌ایم که داده‌ها تجمیع و یکپارچه شده‌اند، اما باید به سمت برداشتن گام‌های بعدی برویم.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: امروز تولد برند هاینکست است برای آنکه ما آینده را ببینیم، بحث بیمه سلامت بحث درجا ماندن نیست و در‌های سازمان را برای محققان و شرکت‌های دانش بنیان باز کرده‌ایم و راه حل و چاره این است و تفاهم نامه‌ای با معاونت علمی ریاست جمهوری بسته‌ایم و بستر مناسب برای شرکت‌های دانش بنیان را فراهم کرده‌ایم.

ناصحی اظهار کرد: ما سه رویکرد برای کار‌ها در نظر گرفته‌ایم و مسیرمان را تغییر دهیم و به خریدار هوشمند تبدیل شویم، ما با صندوق صعب العلاج، حماست از زوج‌های نابارور و بیمه رایگان و چرخش هوشمندی از درمان محوری به پیشگیری محوری شروع شده است و این نقطه سازمان بیمه سلامت بوده و ابزار‌های اجرایی تعریف کرده‌ایم و امیدواریم شروع کار ما نتایج خوبی داشته باشد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت بیان کرد: ۷۱ چالش مهم شناسایی شده است که از این بین ۱۰ چالش شناسایی شده است تا به کمک فناوران این چالش‌ها برطرف شود، سازمان بیمه سلامت داده‌های بسیاری دارد و داده‌ها در محیط ایمن و ایزوله در اختیار محققان قرار می‌گیرد تا بتوانند به سلامت جامعه کمک کنند.