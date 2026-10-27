به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، دبیر جشنواره بازی‌های بومی و محلی جزیره قشم گفت: این ورزشکاران در رشته‌های دارت، تیرو کمان سنتی، طناب کشی، دو و میدانی، هفت سنگ مهارتی و تیمی شرکت کردند.

عبدالرحیم رضوانی افزود: استعداد یابی ورزشکاران قشمی و معرفی انان درسطح ملی و ترویج فرهنگ بازی‌های بومی و محلی از مهم‌ترین اهداف برگزاری این جشنواره بود.

مرتضی حجازی معاون امور فرهنگی، اجتماعی و ورزش منطقه آزاد قشم گفت: برگزاری بازی‌های بومی و محلی در ۲۶ هیئت ورزشی در این جزیره در دستور کار قرار دارد.

بیش از ۵ هزار ورزشکار در رشته‌های مختلف ورزشی در جزیره قشم فعالیت می‌کنند.

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