مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از خرید ۳۷۰ هزار تُن گندم از کشاورزان استان خبر داد و گفت: این میزان خرید شامل ۳۳۸ هزار و ۷۱۶ تُن خرید تضمینی و ۳۲ هزار و ۲۵ تُن خرید توافقی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، جلال رحیم زاده با اشاره به اینکه سال زراعی گذشته میزان گندم خریداری شده در استان ۲۹۳ هزار تن بود گفت: گندم خریداری شده در سال زراعی گذشته رشد ۲۳ درصدی را نشان می‌دهد.

وی کل بهای گندم خریداری شده در استان محصول سال زراعی گذشته را ۱۶۶ هزار و ۹۱۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تاکنون ۱۵۵ هزار و ۱۹۶ میلیارد ریال معادل ۹۵ درصد بهای گندم خریداری شده از کشاورزان پرداخت شده است.

مدیر کل زراعت جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی سطح کشت گندم آبی و دیم استان را ۵۵۸ هزار هکتار و گفت: ۶۵۰ هزار تن محصول راهبردی گندم حاصل دسترنج کشاورزان استان در سال زراعی گذشته بود.

وی با اشاره به اینکه قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آینده هنوز اعلام نشده است، گفت: موضوع در شورای قیمت گذاری و کمیسیون کشاورزی مجلس در حال بررسی است و به زودی اعلام می‌شود.

پیشنهاد اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی برای نرخ خرید تضمینی گندم سال آینده، میانگین ۸۵ هزار تومان است. نرخ خرید گندم در سال گذشته با توجه به کیفیت بین ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود.

ظرفیت ذخیره‌سازی گندم در استان شامل ۹۰ هزار تُن ذخایر دولتی، ۵۰۴ هزار تُن ظرفیت کارخانه‌های آردسازی و ۳۶۰ هزار تُن ظرفیت سیلو‌های بخش خصوصی است. بر اساس رئیس بنیاد ملی گندمکاران میزان خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۵_۱۴۰۴ به هشت میلیون و ۴۸۱ هزار تن رسید.