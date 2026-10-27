به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۵ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به صورت ترکیبی (بخشی از نمایندگان به صورت حضوری و بخشی به صورت وبیناری) برگزار شد و در این نشست سوال مصطفی پوردهقان اردکانی نماینده مردم اردکان از سیدعلی مدنی زاده در خصوص عملکرد این وزارتخانه در حوزه گرانی مورد بررسی قرار گرفت.

در نهایت، نماینده سؤال کننده از پاسخ‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی قانع نشد و نمایندگان مجلس نیز پس از استماع توضیحات نماینده سؤال کننده و سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با ۱۰۶ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۷ نماینده حاضر در جلسه، از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند.

در ابتدای این نشست، فتح‌الله توسلی سخنگوی کمیسیون اقتصادی گزارش این کمیسیون در خصوص سؤال ملی مصطفی پوردهقان اردکانی نماینده اردکان در مجلس از سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی محور‌های این سوال را قرائت کرد: از ریاست محترم تشکر می‌کنم. امیدواریم خداوند متعال رهبر معظم انقلاب را در سایه توجهات خود و حضرت ولی‌امر حفظ کند و دشمنان ما را مثل همیشه نابود کند.

با توجه به اینکه سؤال مطرح شده مربوط به سال ۱۴۰۴ است، در واقع نامه‌ای که به کمیسیون اقتصادی رسید، تقریباً حدود یک سال پیش، در تاریخ ۲۳/۸/۱۴۰۴ بود. بعد از بررسی‌هایی که صورت گرفت، همکار عزیزمان از توضیحات وزیر قانع نشدند و نهایتاً قرار بود سؤال مطرح شود. با توجه به شرایط کشور، این موضوع مقداری طولانی شد.

سؤال همکار عزیزمان به شرح ذیل است: دلیل شانه خالی کردن وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی از مسئولیت گرانی‌های عجیب اخیر چیست؟

نتیجه بررسی کمیسیون: در اجرای ماده ۲۰۷ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سؤال در جلسه رسمی مورخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۴ با حضور اعضای محترم کمیسیون اقتصادی، نمایندگان محترم سؤال‌کننده و وزیر محترم مطرح شد و پس از استماع اظهارات طرفین و با توجه به عدم اعلام اقناع نمایندگان سؤال‌کننده از پاسخ‌های ارائه‌شده وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون اقتصادی قلمرو سؤال را ملی تشخیص داد و مطابق ماده ۲۰۸ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سؤال جهت طرح و استماع نظرات وزیر محترم و نماینده سؤال‌کننده در جلسه علنی مجلس ارائه می‌شود.