معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از برنامه انتقال تدریجی فرایند‌های حسابرسی به سامانه جامع صورت‌های مالی خبر داد؛ سامانه‌ای که قرار است در آینده، مبنای بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها از سوی سازمان امور مالیاتی نیز باشد.

مرتضی زمانیان معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی درگفتگو با خبرنگار گروه حکمرانی اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما، درباره راه‌اندازی سامانه جامع صورت‌های مالی گفت: بر اساس مقررات جدید، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه کسب‌وکار که صورت‌های مالی آنها مشمول حسابرسی است، باید صورت‌های مالی خود را در سامانه جامع صورت‌های مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی بارگذاری کنند. همچنین حسابرسان و تأییدکنندگان صورت‌های مالی نیز باید فرایند‌های مربوط را از طریق این سامانه انجام دهند.

وی افزود: برای جلوگیری از ایجاد تغییرات ناگهانی در فرایند‌های حسابرسی، اجرای این طرح به‌تدریج آغاز شده است. در همین راستا، با سه بانک کشور تفاهم شده و به این بانک‌ها ابلاغ شده است که پرداخت بخشی از تسهیلات خود را به بارگذاری صورت‌های مالی متقاضیان در این سامانه منوط کنند.

زمانیان ادامه داد: در تعامل با جامعه حسابداران و مجموعه‌های فعال در حوزه حسابرسی نیز مذاکراتی انجام شده و این گفت‌و‌گو‌ها برای انتقال تدریجی فرایند تأیید صورت‌های مالی به سامانه جامع صورت‌های مالی ادامه دارد.

وی با اشاره به همکاری سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای این طرح تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، سازمان امور مالیاتی نیز در آینده بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها را از طریق این سامانه انجام خواهد داد.

زمانیان تأکید کرد: سامانه جامع صورت‌های مالی در نهایت به بستری برای انجام تمامی فرایند‌های مرتبط با حسابرسی صورت‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه کسب‌وکار تبدیل خواهد شد.