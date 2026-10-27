معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: رقابت‌های لیگ تکواندو خلیج فارس در دو بخش آقایان و بانوان، از ۱۵ آبان در کیش آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، هیئت تکواندو منطقه آزاد کیش اعلام کرد: رقابت‌های لیگ تکواندو با عنوان لیگ خلیج فارس در دو بخش آقایان و بانوان از ۱۵ آبان‌ در سالن چندمنظوره غدیر، واقع در دهکده المپیک کیش، آغاز خواهد شد.

نام نویسی تیم‌ها از دریگاه بانک اطلاعاتی مربیان انجام می‌شود و مهلت ثبت‌نام تمدید نخواهد شد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از فرصت و چگونگی نام نویسی می‌توانند با شماره‌های ۰۹۱۹۶۰۳۵۰۴۹ صادق سعیدی، ۰۹۱۶۷۵۲۲۷۶۷ حدیث غلامی و ۰۹۸۹۲۲۶۴۲۵۶ علی کمالی تماس بگیرند.