به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، میلاد محمدی، بارزان احمدی، دانا قادری و مبین احمدی چهار فوتبالیست شایسته استان کردستان با دعوت سرمربی تیم ملی در اولین اردوی ارزیابی و استعدادیابی ملی پوشان کشور حضور پیدا کردند.

این اردو با هدف تشکیل ترکیب اصلی تیم ملی فوتبال ناشنوایان رده سنی بزرگسالان کشور جهت آمادگی حضور در رقابت‌های فراملی از روز سه‌شنبه چهارم آبان به میزبانی تهران و در محل کمپ تیم‌های ملی این فدراسیون آغاز شده و تا عصر امروز پنجم آبان ماه ادامه خواهد داشت.