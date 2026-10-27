در بر خط مقدم این هفته راه اندازی قطار ریل باس درون شهری اهواز و مشکلات برخی مسیر‌های روستایی در شهرستان‌های مسجدسلیمان و صیدون مورد پیگیری قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در اهواز ۳۰ کیلومتر خط راه آهن وجود دارد و در سال ۱۳۹۷ خط ریل باس درون شهری در این کلانشهر به بهره برداری رسید، اما پس از مدتی متوقف شد و تاکنون نیز فعال نشده است.

یکی از مسیر‌های پرتردد در مسجدسلیمان مسیر روستای جریک است که ساکنان مناطق مختلف روستایی این شهرستان برای تردد از ان استفاده می‌کنند. به علت ناهموار بودن و عرض کم عملیات تعریض آن در دستور کار قرار گرفته است ولی به کندی پیش می‌رود.

یک شهروند خبرنگار تصاویری از جاده روستایی دره بنیاد شهرستان صیدون که محل تردد دو هزار نفر می‌باشد را ارسال کرده است که نیازمند بهسازی و ایمن سازی می‌باشد.