نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت : ملت ما هرگز به آمریکا اجازه نخواهد داد بر کشور ما مسلط شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در کنگره ملی چهار هزار شهید استان گلستان در گرگان گفت:ملت ما با روحیه جهادی هرگز به آمریکا اجازه نخواهد داد بر کشور ما مسلط شود و آمریکا این آرزو را به گور خواهد برد.

حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی افزود : هدف ما از برگزاری این مراسم این است که هرکسی به خواهد به رضای الهی و هدیه الهی برسد راهکارش عمل جهادی است و همه ما باید تلاش کنیم در عرصه های علمی ، اجتماعی و اقتصادی زندگی ما زندگی مجاهدانه باشد.