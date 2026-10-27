سیل در بیله‌سوار خسارت‌هایی به بخش مسکونی و دامداری مناطق روستایی وارد کرده؛ بر اساس ارزیابی‌های اولیه، ۱۲۱ واحد مسکونی روستایی آسیب دیده و علاوه بر تلف شدن یک‌هزار رأس دام و ماهیان پرورشی، بخشی از علوفه دامی نیز از بین رفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل علیرضا علیپور مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل در جریان بازدید از روستاهای سیل‌زده بخش مرکزی بیله‌سوار گفت: در پی وقوع سیلاب در روزهای اخیر هشت روستای شهرستان بیله‌سوار دچار خسارت شد و بر اساس برآوردهای اولیه کارشناسان بنیاد مسکن ۱۲۱ واحد مسکونی آسیب دید.

علیپور اظهار کرد: بارش‌های شدید و جاری شدن سیلاب در روزهای گذشته علاوه بر وارد کردن خسارت به واحدهای مسکونی موجب تلف شدن حدود هزار رأس دام سبک و تعدادی از ماکیان در مناطق آسیب‌دیده شد.

وی با اشاره به ابعاد خسارات وارد شده به بخش‌های مختلف روستایی افزود: علاوه بر خسارت به واحدهای مسکونی و تلفات دامی، میزان قابل توجهی از وسایل و تجهیزات برقی و انبارهای نگهداری نهاده‌های کشاورزی و دامی از جمله کودهای زراعی و بذر کشاورزی و همچنین تعدادی از فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی منطقه تحت تأثیر سیلاب قرار گرفته‌ است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل با تأکید بر ضرورت تسریع در شناسایی و ثبت خسارات اظهار کرد: کارشناسان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جهاد کشاورزی و بخش‌های مرتبط با بیمه در شهرستان بیله‌سوار در حال بررسی میدانی و برآورد میزان خسارت‌های وارد شده به روستاها هستند تا اطلاعات دقیق‌تری از ابعاد حادثه و میزان آسیب‌های وارده به دست آید.

علیپور ادامه داد: دهیاری‌های مناطق آسیب‌دیده نیز در روند شناسایی خسارات و جمع‌آوری اطلاعات همکاری می‌کنند و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل هرچه سریع‌تر ارزیابی‌ها و فراهم شدن زمینه پیگیری اقدامات حمایتی ادامه دارد.

وی با اشاره به اهمیت بررسی کارشناسی خسارت‌ها در بخش‌های مسکونی، کشاورزی و دامداری خاطرنشان کرد: تفکیک و ثبت دقیق خسارات، زمینه برنامه‌ریزی مناسب برای جبران آسیب‌ها و حمایت از خانوارهای روستایی و فعالان اقتصادی را فراهم می‌کند و لازم است دستگاه‌های مسئول با دقت و سرعت، اطلاعات مربوط به هر بخش را تکمیل کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل با قدردانی از تلاش مجموعه‌های امدادی و اجرایی شهرستان بیله‌سوار گفت: از ساعات اولیه وقوع سیلاب، اعضای مدیریت بحران شهرستان، به ریاست فرماندار بیله‌سوار و با حضور بخشدار مرکزی، نیروهای جمعیت هلال‌احمر، راهداری، بسیج سپاه، شهرداری و جهاد کشاورزی در مناطق درگیر حادثه حضور یافتند و اقدامات لازم را برای مدیریت شرایط و رسیدگی به وضعیت روستاییان انجام دادند.

علیپور افزود: حضور به‌موقع نیروهای امدادی و اجرایی در مناطق آسیب‌دیده و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، نقش مهمی در مدیریت شرایط بحرانی و پیگیری مسائل و مشکلات حادثه‌دیدگان دارد.

وی تعامل و همکاری میان مدیریت بحران استان، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و نهادهای امدادی را از عوامل مؤثر در مدیریت حوادث طبیعی دانست و اظهار کرد: استمرار این هم‌افزایی، در کنار مشارکت مسئولانه مردم، می‌تواند به کاهش خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی و عبور ایمن از شرایط بحرانی در فصل‌های پاییز و زمستان کمک کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل با اشاره به ضرورت افزایش آمادگی در برابر مخاطرات جوی بیان کرد: اطلاع‌رسانی درباره شرایط اقلیمی و احتمال وقوع پدیده‌های جوی مخاطره‌آمیز از ماه‌های گذشته مورد توجه قرار داشته است و کشاورزان، دامداران و روستاییان باید هشدارهای رسمی هواشناسی را جدی گرفته و متناسب با شرایط اعلام‌ شده اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.

وی تأکید کرد: جابجایی به‌ موقع دام‌ها از مسیرهای سیلابی و حاشیه رودخانه‌ها، حفاظت از نهاده‌های کشاورزی و دامی، انتقال بذر و کود به محل‌های امن، ایمن‌سازی انبارها و توجه به وضعیت استقرار واحدهای مسکونی و تولیدی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش خسارات احتمالی مؤثر باشد.

علیپور با بیان اینکه آمادگی پیش از وقوع حادثه، هزینه‌های انسانی و اقتصادی بلایای طبیعی را کاهش می‌دهد، افزود: آگاهی‌بخشی عمومی، اطلاع‌رسانی مستمر و همکاری مردم با دهیاری‌ها و دستگاه‌های مسئول باید به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر برنامه‌های مدیریت بحران در مناطق روستایی مورد توجه قرار گیرد. توسعه فرهنگ بیمه در مناطق سیل‌خیز ضروری است

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توسعه فرهنگ بیمه در مناطق روستایی و کشاورزی شهرستان بیله‌سوار تأکید کرد و گفت: با توجه به قرار گرفتن برخی روستاهای منطقه در معرض خطر سیلاب و احتمال تکرار حوادث طبیعی، گسترش پوشش بیمه‌ای محصولات کشاورزی، دام‌ها، واحدهای مسکونی و فعالیت‌های تولیدی می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشارهای مالی ناشی از حوادث بر خانوارهای روستایی دارد.