رئیس مرکز حراست و دبیر کمیته پدافند غیرعامل وزارت آموزش‌وپرورش گفت: مدرسه تنها یک فضای آموزشی نیست؛ بلکه یکی از مهم‌ترین کانون‌های شکل‌گیری فرهنگ پیشگیری، آمادگی، مسئولیت‌پذیری و تاب‌آوری اجتماعی است. مدرسه نماد امنیت، آرامش و امید برای خانواده‌هاست و صیانت از آن، علاوه بر حفاظت از زیرساخت‌ها و سرمایه‌های انسانی، مستلزم تقویت آگاهی و توانمندی دانش‌آموزان، معلمان و اولیاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مرکز حراست و دبیر کمیته پدافند غیرعامل وزارت آموزش‌وپرورش با تشریح رویکرد‌های این وزارتخانه برای ارتقای آمادگی مدارس در برابر تهدید‌های نوین، بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ پیشگیری، تقویت سواد رسانه‌ای و شناختی، حفاظت از سرمایه‌های انسانی و اطلاعاتی و پیش‌بینی سازوکار‌های استمرار آموزش در شرایط اضطراری تأکید کرد و مشارکت مدیران، فرهنگیان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها را لازمه افزایش تاب‌آوری نظام تعلیم‌وتربیت دانست.

سیدمجتبی هاشمی، رئیس مرکز حراست و دبیر کمیته پدافند غیرعامل وزارت آموزش‌وپرورش، در پنجاهمین وبینار مرکز حراست که در آغاز هفته پدافند غیرعامل سال ۱۴۰۵ (از چهارم تا یازدهم آبان‌ماه) برگزار شد، با اشاره به شعار امسال با عنوان «پدافند مردم‌محور، ایران پایدار»، نقش آموزش‌وپرورش را در نهادینه‌سازی فرهنگ پیشگیری، ارتقای آمادگی عمومی و تقویت تاب‌آوری در برابر تهدید‌ها و مخاطرات نوین مهم و راهبردی دانست.

رئیس مرکز حراست وزارت آموزش‌وپرورش در تشریح مفهوم پدافند غیرعامل گفت: پدافند غیرعامل، پیش از آنکه مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی و حفاظتی باشد، فرهنگ پیش‌بینی، پیشگیری، آمادگی و مسئولیت‌پذیری است؛ فرهنگی که با شناخت به‌موقع آسیب‌پذیری‌ها، حفاظت از سرمایه‌های انسانی و زیرساختی، کاهش پیامد‌های تهدید و فراهم‌سازی امکان تداوم مأموریت‌ها، زمینه پایداری و استمرار خدمت را فراهم می‌سازد.

هاشمی افزود: آموزش‌وپرورش به دلیل برخورداری از شبکه گسترده انسانی و زیرساختی و نقش بنیادین خود در شکل‌دهی به نگرش، رفتار و مهارت‌های نسل آینده، جایگاه ویژه‌ای در تحقق رویکرد پدافند مردم‌محور دارد. از این رو، پدافند غیرعامل در این دستگاه زمانی به اثربخشی واقعی خواهد رسید که مفاهیم آن از سطح برنامه‌های مناسبتی فراتر رفته و در فرهنگ سازمانی، رفتار حرفه‌ای، آموزش‌های عمومی و شیوه مواجهه با تهدید‌ها نهادینه شود.

دبیر کمیته پدافند غیرعامل وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت نگاه مستمر و پیش‌نگر به این موضوع تصریح کرد: فرهنگ آمادگی و صیانت نباید به یک مناسبت یا مقطع زمانی محدود شود؛ بلکه باید در طول سال تحصیلی، متناسب با نیاز‌ها و شرایط مدارس و مراکز آموزشی دنبال شود.

تقویت آگاهی دانش آموزان و خانواده‌ها؛ لازمه‌ی صیانت از مدرسه

مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به جایگاه مدرسه در نظام تعلیم‌وتربیت گفت: مدرسه تنها یک فضای آموزشی نیست؛ بلکه یکی از مهم‌ترین کانون‌های شکل‌گیری فرهنگ پیشگیری، آمادگی، مسئولیت‌پذیری و تاب‌آوری اجتماعی است. مدرسه نماد امنیت، آرامش و امید برای خانواده‌هاست و صیانت از آن، علاوه بر حفاظت از زیرساخت‌ها و سرمایه‌های انسانی، مستلزم تقویت آگاهی و توانمندی دانش‌آموزان، معلمان و اولیاست.

هاشمی با بیان اینکه آگاهی‌بخشی درباره تهدید‌ها باید با آموزش صحیح و تقویت توانمندی همراه باشد، افزود: آموزش و توانمندسازی جامعه تعلیم‌وتربیت باید به گونه‌ای انجام شود که ضمن افزایش شناخت نسبت به مخاطرات، از ایجاد نگرانی و اضطراب پرهیز کرده و امید، آرامش و توانمندی فردی و اجتماعی را تقویت کند.

رئیس مرکز حراست گفت: مدیران، معلمان، کارکنان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها، متناسب با نقش و مسئولیت خود، می‌توانند در ارتقای آمادگی، کاهش آسیب‌پذیری و تقویت تاب‌آوری جامعه نقش‌آفرین باشند؛ چراکه جامعه وقتی آگاه باشد، آماده و مسئولیت‌پذیر است، بنابراین این آگاهی و مسئولیت پذیری ارکان مهم پایداری کشور در برابر تهدید‌ها به شمار می‌رود.

مقابله با تهدید‌های نوین؛ از سواد رسانه‌ای تا حفاظت از اطلاعات

دبیر کمیته پدافند غیرعامل وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به پیچیده‌تر شدن ماهیت تهدید‌ها و درهم‌تنیدگی ابعاد سایبری، شناختی، رسانه‌ای، زیرساختی و اجتماعی آنها اظهار کرد: در شرایط کنونی، صیانت از جامعه بزرگ تعلیم‌وتربیت نیازمند رویکردی جامع و پیش‌نگر است. هوشیاری، حفاظت از اطلاعات، ارتقای سواد رسانه‌ای و شناختی، تقویت تاب‌آوری و آمادگی برای استمرار فعالیت‌های ضروری، بخشی جدایی‌ناپذیر از مسئولیت حرفه‌ای و سازمانی ماست.

هاشمی با تأکید بر اهمیت مقابله آگاهانه با جنگ شناختی و انتشار اطلاعات نادرست افزود: ارتقای سواد رسانه‌ای و شناختی، اطلاع‌رسانی دقیق، پاسخ‌گویی به‌موقع و تبیین صحیح واقعیت‌ها، از مؤلفه‌های مهم تقویت آمادگی جامعه در برابر تهدید‌های شناختی و رسانه‌ای است. در این مسیر، باید با افزایش آگاهی و قدرت تشخیص مخاطبان، زمینه مواجهه مسئولانه و آگاهانه با اطلاعات و اخبار فراهم شود.

وی با اشاره به مسئولیت حراست در این حوزه تصریح کرد: حراست، با صیانت از مأموریت‌های سازمانی دستگاه تعلیم و تربیت، در کنار سایر بخش‌های مسئول، وظیفه دارد با رویکردی پیشگیرانه و هوشمندانه، زمینه شناسایی و کاهش آسیب‌پذیری‌ها، حفاظت از سرمایه‌های انسانی و اطلاعاتی، ارتقای هوشیاری و تقویت آمادگی مجموعه را فراهم سازد. در راستای تحقق این مأموریت، مشارکت سایر بخش‌ها و مشارکت اعضای خانواده تعلیم‌وتربیت، لازم است و بدون همراهی آنان امکان‌پذیر نخواهد بود.

پرهیز از اقدامات تشریفاتی و تمرکز بر اثربخشی

رئیس مرکز حراست با تأکید بر اینکه حفاظت و پایداری، مسئولیت یک دستگاه یا بخش خاص نیست، گفت: پدافند مردم‌محور بر این اصل استوار است که هر فرد، متناسب با جایگاه و مسئولیت خود، در پیشگیری، حفاظت، آمادگی و تداوم خدمت احساس مسئولیت داشته باشد. در آموزش‌وپرورش، این رویکرد می‌تواند از مدرسه آغاز شود و با آموزش، آگاهی‌بخشی و مشارکت خانواده‌ها به جامعه تسری یابد.

هاشمی در پنجاهمین وبینار مرکز حراست که با حضور رؤسای ادارات حراست آموزش و پرورش استان‌های کشور و مسئولان حراست معاونت‌ها، مراکز، سازمان‌ها و محیط‌های پیرامونی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، تأکید کرد که در اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل از اقدامات تشریفاتی فاصله گرفته شود و بر فعالیت‌های اثربخش، کاربردی و متناسب با نیاز‌های واقعی مدارس و مراکز آموزشی تمرکز شود.

دبیر کمیته پدافند غیرعامل وزارت آموزش‌وپرورش، ضمن قدردانی از تلاش مدیران، فرهنگیان، مسئولان حراست و اعضای کمیته‌های پدافند غیرعامل در سراسر کشور، گفت: برنامه‌های پدافند غیرعامل محدود به این هفته نیست و باید در طول سال تحصیلی به‌صورت مستمر پیگیری شود.

وی افزود: هدف، برگزاری برنامه در یک بازه زمانی مشخص نیست؛ بلکه باید به افزایش آمادگی، کاهش آسیب‌پذیری و تقویت توان مجموعه برای مواجهه با شرایط مختلف توجه شود.

رئیس مرکز حراست ابراز امیدواری کرد که با همدلی، مشارکت آگاهانه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و مدیریتی، در راستای کاهش آسیب‌پذیری‌ها تلاش کنیم و فرهنگ پیشگیری و آمادگی را در نظام تعلیم‌وتربیت نهادینه کنیم تا مجموعه‌ای تاب‌آورتر و توانمندتر برای خدمت به آینده ایران اسلامی داشته باشیم.

همچنین اداره پدافند غیرعامل وزارت آموزش و پرورش در تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته نکوداشت پدافند غیرعامل سال ۱۴۰۵ عنوان کرد: برگزاری رزمایش ملی دانش‌آموزی، نواختن زنگ پدافند غیرعامل در مدارس سراسر کشور، برپایی نمایشگاه‌های مفهومی، برگزاری مسابقات فرهنگی و علمی و اجرای دوره‌های آموزشی ضمن‌خدمت برای فرهنگیان، از جمله برنامه‌های این ایام است.

اجرای برنامه‌های آموزشی و تمرین‌های مرتبط، ارتقای آمادگی مدارس و مراکز آموزشی، توجه به استمرار فعالیت‌های ضروری و توسعه آموزش‌های عمومی، می‌تواند زمینه نهادینه‌شدن فرهنگ پدافند غیرعامل در نظام تعلیم‌وتربیت را فراهم کند.