هشت ماه از حضور حماسی مردم استان قزوین در میدان خیابان گذشت؛ حضوری که هر شب خطی دیگر بر افتخارات سلحشورانه مردم افزود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، مردم در دویست و چهلمین شب از حضور خود، از حقی گفتند که به اذعان دشمن، متعلق به ایران است و آن چیزی نیست جز سیادت بر تنگه هرمز!
جانفدایان گفتند: ایستادگی مردم در میدان، اقتدار نیروهای مسلح و مدیریت مسئولانه دولت، همه را به این باور رسانده که ایران، حقی بلامنازع بر خلیج همیشه فارس و تنگه هرمز دارد و دنیا باید خود را با ترتیبات جدید این راهگذر انرژی، هماهنگ کند.