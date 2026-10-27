جانفدایان گفتند: ایستادگی مردم در میدان، اقتدار نیرو‌های مسلح و مدیریت مسئولانه دولت، همه را به این باور رسانده که ایران، حقی بلامنازع بر خلیج همیشه فارس و تنگه هرمز دارد و دنیا باید خود را با ترتیبات جدید این راهگذر انرژی، هماهنگ کند.