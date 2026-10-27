شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از اجرای طرح انتقال سهمیه بنزین کارت آزاد جایگاه‌ها به کارت سوخت شخصی در خراسان رضوی خبر داد و اعلام کرد برای تأمین سوخت مورد نیاز زائران مشهد مقدس، کارت‌های اضطراری در مسیر‌های منتهی به این شهر و محدوده حرم مطهر رضوی پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای درباره اجرای طرح انتقال سهمیه بنزین از کارت اضطراری جایگاه به کارت سوخت شخصی خودرو‌ها در برخی استان‌های کشور، از جمله خراسان رضوی و شهر مشهد مقدس، توضیحاتی ارائه کرد.

بر اساس این اطلاعیه، به‌منظور تسهیل تردد زائران و ارائه خدمات مطلوب سوخت‌رسانی، تمهیدات لازم از پیش اندیشیده شده و کارت‌های اضطراری جایگاه در مسیر‌های منتهی به مشهد مقدس و محدوده حرم مطهر رضوی پیش‌بینی شده است.

این شرکت همچنین اعلام کرد برای ناوگان فعال و پرپیمایش شاغل در سکو‌های اینترنتی، سهمیه جبرانی در نظر گرفته شده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است زیرساخت‌های عرضه گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی) با تمام ظرفیت در دسترس شهروندان قرار دارد و امکان استفاده از این سوخت جایگزین فراهم است.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از مالکان خودرو‌ها خواست برای سوخت‌گیری از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند. همچنین متقاضیان دریافت کارت سوخت شخصی می‌توانند از طریق تارنمای «سوخت من» درخواست خود را ثبت کنند.

این شرکت در پایان با تأکید بر آمادگی برای ارائه خدمات سوخت‌رسانی، از همکاری شهروندان در اجرای این طرح قدردانی کرد.