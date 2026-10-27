فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی در یادواره شهدای شهرستان میرآباد گفت: مردم مرزنشین این شهرستان با برخورداری از سابقه درخشان در دفاع از کشور و تقدیم شهدا و ایثارگران، شایسته بهترین خدمات هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌های شهرستان میرآباد گفت: مردم مرزنشین این شهرستان با برخورداری از سابقه درخشان در دفاع از کشور و تقدیم شهدا و ایثارگران، شایسته بهترین خدمات هستند.

سردار سرتیپ محمدحسین رجبی در یادواره شهدای شهرستان میرآباد با تأکید بر ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌های مناطق تازه‌تأسیس اظهار کرد: مردم مرزنشین این شهرستان با سابقه درخشان در دفاع از کشور و تقدیم شهدا و ایثارگران، شایسته برخورداری از بهترین خدمات و امکانات هستند و باید با تلاش مضاعف مسئولان، زمینه توسعه متوازن و تقویت زیرساخت‌های این منطقه فراهم شود.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی با اشاره به موقعیت مرزی شهرستان میرآباد تصریح کرد: مردم این منطقه افتخار مرزبانی از ایران را بر عهده دارند و سابقه درخشانی در مجاهدت و دفاع از کشور در روز‌های سخت داشته‌اند؛ روز‌هایی که دشمنان تلاش می‌کردند امنیت پایدار را از این مناطق سلب کنند.

رجبی با اشاره به نقش مردم میرآباد در دوران دفاع از کشور خاطرنشان کرد: ایثار مجاهدت و ازخودگذشتگی مردم این منطقه، حاصل تلاش و فداکاری شمار زیادی از شهدا و رزمندگان است.

وی افزود: بسیاری از یادگاران آن دوران همچنان در قید حیات هستند و امروز فرزندان شهدا و رزمندگان نیز با ادامه راه پدران خود، آمادگی دفاع از کشور را دارند این روحیه از برکات انقلاب اسلامی و عنایت الهی است.

رجبی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به مناطق مرزی و محروم اظهار داشت: همه شهر‌های آذربایجان‌غربی مردمانی شریف و نجیب دارند، اما مناطق مرزی به دلیل برخورداری از سابقه مجاهدت و تحمل دشواری‌های ناشی از دفاع از کشور، نیازمند توجه ویژه هستند و آنچه در سردشت و دیگر مناطق مرزی رخ داده با مجاهدت و دفاع مردم از ایران و اسلام ارتباط دارد و خدمات‌رسانی به این مردم باید متناسب با فداکاری‌های آنان باشد.

وی وحدت و هماهنگی میان مسئولان شهرستان را یکی از عوامل مهم پیشرفت دانست و گفت: خوشحال‌کننده است که میان مسئولان میرآباد همدلی، هماهنگی و وحدت رویه وجود دارد این موضوع یکی از رمز‌های اصلی موفقیت است و باید با محوریت فرماندار و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی استمرار پیدا کند تا زمینه توسعه شهرستان فراهم شود.

رجبی با اشاره به تازه‌تأسیس بودن شهرستان میرآباد افزود: طبیعی است که شهرستان‌های تازه‌تأسیس با برخی عقب‌ماندگی‌ها و کمبود‌ها مواجه باشند، اما این مسائل با تلاش مضاعف، برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی قابل جبران است اگر توسعه شهرستان به‌صورت جدی دنبال نشود، مشکلات موجود نیز برطرف نخواهد شد؛ بنابراین مسئولان باید از ظرفیت‌های خود برای ارتقای شاخص‌های توسعه و ایجاد امنیت پایدار استفاده کنند تا مردم این منطقه از امکانات و خدمات شایسته برخوردار شوند.

وی در ادامه با اشاره به موضوع بازار شهرستان که از سوی مسئولان محلی مطرح شده بود، گفت: نظر ما درباره این موضوع مثبت است و از هر تصمیمی که در راستای توسعه شهرستان اتخاذ شود، حمایت می‌کنیم.

رجبی همچنین در خصوص موضوع محصولات و ظرفیت‌های تولیدی شهرستان اظهار داشت: موضوعات مطرح‌شده درباره محصولات منطقه را پیگیری خواهم کرد تا در صورت فراهم بودن زمینه، ظرفیت‌های موجود توسعه پیدا کند و اقدامات لازم برای تقویت این بخش انجام شود.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی با اشاره به درخواست مطرح‌شده درباره مسجد جامع شهر نیز گفت: در این زمینه باید از ظرفیت خیران، مردم، دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌ها و مجموعه‌های مسئول استفاده شود خوشحال‌کننده است که شهرستانی با این وسعت، از خیران نیک‌اندیش و ظرفیت‌های مردمی برخوردار است. همه این مجموعه‌ها می‌توانند در اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای نقش‌آفرینی کنند و لازم است با هم‌افزایی و مشارکت جمعی، زمینه پیشبرد این طرح‌ها فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی مناطق محروم در اجرای طرح‌های عمرانی تصریح کرد: در حوزه مأموریت بسیج سازندگی و همچنین از طریق هماهنگی با نهاد‌هایی مانند بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد و سایر مجموعه‌های فعال در مناطق محروم، باید پیگیری‌های لازم انجام شود.

رجبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات جنگ و محاسبات دشمنان گفت: جنگی که آغاز شد، قرار بود بنا بر برآورد دشمنان در مدت سه روز به شکست ایران منجر شود، اما این محاسبات نادرست بود. آنان تصور می‌کردند با حمله به کشور، در مدت کوتاهی فروپاشی ایجاد می‌شود و به اهداف خود می‌رسند، درحالی‌که مردم ایران را به‌درستی نشناخته بودند و از ایمان، پایداری، استقامت، صبر و روحیه مقاومت آنان غافل بودند.

وی با تأکید بر نقش ایمان و اراده مردم در مقابله با تهدید‌ها خاطرنشان کرد: دشمنان برآوردی سطحی از شرایط ایران داشتند و همین مسئله موجب اشتباه در محاسباتشان شد. ما معتقدیم که ایمان، مجاهدت، تلاش، استقامت و تاب‌آوری مردم، زمینه‌ساز نصرت الهی است و با تکیه بر این باور، به آینده امیدوار هستیم.

وی با اشاره به تجربه پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: نزدیک به ۴۸ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد؛ انقلابی که در آغاز، بسیاری تحقق آن را باور نمی‌کردند امام خمینی (ره) با اراده‌ای راسخ و با وجود محدودیت‌ها، به ایران بازگشتند و نظام شاهنشاهی را سرنگون کردند.

رجبی با اشاره به دشواری پذیرش شکست از سوی دشمنان گفت: گاهی پذیرش شکست برای دشمنانی که با غرور و خودبزرگ‌بینی وارد میدان شده‌اند، دشوار است، اما ما به نصرت الهی و پیروزی جبهه مقاومت امیدواریم و شکرگزار حمایت‌ها و عنایت‌های خداوند هستیم.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی در پایان با اشاره به افتتاح چند پروژه در شهرستان میرآباد اظهار داشت: در این سفر، چند پروژه با مشارکت فرماندار، دستگاه‌های اجرایی و فرماندهی سپاه افتتاح شد که مایه خرسندی است. امیدواریم در سفر‌های آینده بتوانیم با همکاری مسئولان استانی و شهرستانی، شاهد افتتاح ۱۵ تا ۲۰ پروژه بزرگ و اثرگذار در این منطقه باشیم.