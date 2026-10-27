به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در ادامه سفر سردار محمدحسین رجبی، فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی، به جنوب استان، طرح آسفالت روستای یاسین‌آباد سردشت به بهره‌برداری رسید.

این طرح به طول ۲ کیلومتر و با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان اجرا شده است.

سردار رجبی همچنین با حضور در منزل دو خانواده شهید، با خانواده‌های شهید ماموستا محمد عظیمی و شهید نوزاد رمضانی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

شهید ماموستا محمد عظیمی، امام جمعه وقت سردشت، در سال ۱۳۶۶ به دست عوامل ضدانقلاب ترور شد و به شهادت رسید. شهید نوزاد رمضانی نیز از فرزندان غیور شهرستان سردشت بود که در سال ۱۳۹۰ حین انجام مأموریت به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی در این دیدارها، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، از صبر و ایثار خانواده‌های معظم شهدا تجلیل کرد.