به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سالار خشایی گفت: با هدف تأمین سوخت مورد نیاز خانوارها برای فصل سرما، سوخت‌رسانی به مناطق روستایی و عشایری، به‌ویژه مناطق سخت گذر و فاقد گاز طبیعی، از ابتدای مهرماه آغاز شده است.

وی از فروشندگان و عاملان توزیع نفت سفید که تاکنون برای خرید و تأمین سهمیه مورد نیاز روستاهای تحت پوشش خود اقدام نکرده‌اند، خواست با هماهنگی اداره‌های تعاون روستایی و امور عشایر شهرستان‌ها، هرچه سریع‌تر برای ثبت درخواست و تأمین سوخت مورد نیاز اقدام کنند.

خشایی با تأکید بر آمادگی شرکت برای تسریع در سوخت‌رسانی به مناطق روستایی و عشایری بیان کرد: ارسال نفت سفید به این مناطق در اولویت برنامه‌های روزانه شرکت قرار دارد و در حال حاضر در تأمین و حمل این فرآورده مشکلی وجود ندارد.

وی با اشاره به روند گسترش گازرسانی در استان گفت: در حال حاضر نزدیک به ۶۲ فروشنده رسمی نفت سفید در سطح استان فعالیت دارند که تعداد آنها متناسب با توسعه شبکه گازرسانی، به‌تدریج کاهش می‌یابد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: تأمین و توزیع مستمر نفت سفید با هدف پاسخ‌گویی به نیاز خانوارهای مناطق فاقد گاز طبیعی و آمادگی برای فصل زمستان ادامه دارد.