دو میلیون و ۱۷۷ هزار لیتر سوخت قاچاق از ۱۴۰ فروند شناور از ابتدای امسال تاکنون در آب‌های شمال خلیج فارس و رودخانه اروند توقیف شده است.

توقیف ۱۴۰ فروند شناور حامل سوخت قاچاق از ابتدای سال تاکنون، در آب‌های خلیج فارس و اروندرود

توقیف ۱۴۰ فروند شناور حامل سوخت قاچاق از ابتدای سال تاکنون، در آب‌های خلیج فارس و اروندرود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده مرزبانی خوزستان گفت: مرزبانان استان خوزستان در جریان اقدامات عملیاتی و مأموریت‌های مقابله‌ای خود طی سال جاری، دو میلیون و ۱۷۷ هزار و ۴۹۲ لیتر سوخت قاچاق در آب‌های شمال خلیج فارس و آبراه بین‌المللی اروند را توقیف کردند.

سردار حجت سفیدپوست اظهار کرد: در جریان این اقدامات ۴۴۵ نفر دستگیر و ۱۴۹ دستگاه خودرو و ۱۴۰ فروند شناور مرتبط با پرونده‌های قاچاق سوخت توقیف شدند.

فرمانده مرزبانی استان خوزستان با اشاره به اهمیت کنترل مرز‌های آبی استان تصریح کرد: مقابله با قاچاق سوخت و برخورد با عوامل انتقال غیرقانونی فرآورده‌های نفتی از جمله مأموریت‌های مرزبانی در راستای صیانت از سرمایه‌های ملی و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در مرز‌های آبی کشور است.

وی یادآور شد: کارشناسان ارزش سوخت‌های کشف‌شده را سه هزار و ۲۶۶ میلیارد ریال برآورد کرده اند.