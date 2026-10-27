مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در نشست مشترک با هیئت‌مدیره مجمع خیرین مدرسه‌ساز، بر نقش راهبردی خیرین در تحقق عدالت آموزشی و توسعه فضا‌های یادگیری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست مشترک مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی مدارس استان تهران با رئیس و اعضای هیئت‌مدیره مجمع خیرین مدرسه‌ساز، ظرفیت‌های همکاری برای توسعه فضا‌های آموزشی و پرورشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حامد صبوری، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، در این نشست ضمن قدردانی از مشارکت خیرین، آنان را سرمایه‌های ارزشمند و شرکای راهبردی نظام تعلیم و تربیت دانست افزود: «تلاش‌های خیرین در توسعه فضا‌های آموزشی، فراتر از ساخت مدرسه، سرمایه‌گذاری برای شکوفایی استعداد‌های نسل آینده کشور است.

صبوری با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های آموزشی متناسب با نیاز‌های دانش‌آموزان، تصریح کرد: «همراهی خیرین در کنار تلاش دستگاه‌های اجرایی، نقشی مؤثر در تحقق عدالت آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان دارد.» وی در پایان بر اهمیت تقویت تعامل میان آموزش و پرورش، نوسازی مدارس و مجمع خیرین برای بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های مردمی و ارتقای کیفیت محیط‌های یادگیری تأکید کرد.