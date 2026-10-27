به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر جهادکشاورزی گلوگاه، از افزایش قابل توجه سطح کشت کلزا در این شهرستان خبر داد و اعلام کرد: با توزیع ۸۵ درصد از ۸ تن بذر اصلاح شده، سطح قرارداد‌های کشت به بیش از ۱۹۵۰ هکتار رسیده است.

کمیل عسکری، در ارزیابی روند پیشرفت کشت محصولات علوفه‌ای و روغنی، از موفقیت در تامین و توزیع به‌موقع بذر اصلاح شده کلزا در شهرستان خبر داد.

وی با اشاره به مدیریت منابع بذر اعلام کرد: تا این لحظه بیش از ۸ تن انواع بذور کلزا وارد شهرستان گلوگاه شده است که در راستای حمایت از کشاورزان، ۸۵ درصد از این میزان بذر با موفقیت توزیع گردید.

عسکری افزود: سطح کشت کلزا در گلوگاه از مرز ۱۱۰۰ هکتار بود و با ثبت قرارداد‌های جدید، این رقم به بیش از ۱۹۵۰ هکتار رسیده است که از این قراردادها، حدود ۵۲۰ هکتار مربوط به بذر خودمصرفی کشاورزان بوده که نشان‌دهنده اعتماد بالای تولیدکنندگان به کیفیت بذر مورد عرضه است.

وی تاکید کرد: گسترش زیر کشت کلزا نه تنها به تنوع بخشیدن به محصولات کشاورزی منطقه کمک می‌کند، بلکه با ارزش افزوده در محصولات روغنی، نقشی کلیدی در تقویت اقتصاد روستاییان و پایداری منابع اقتصادی شهرستان ایفا خواهد کرد.