رئیس سازمان نهضت سوادآموزی، تقویت نظام تصمیم‌گیری مشارکتی و تقاضامحور را از ضرورت‌های مدیریتی سازمان دانست و گفت: استان‌ها باید علاوه بر مشارکت در اجرای برنامه‌ها، در مراحل تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت نیز نقش مؤثر داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی سعیدی، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی، در نشست مجازی شورای مرکزی سازمان با معاونان سوادآموزی استان‌ها، بر ضرورت آمادگی برای تداوم فعالیت‌های آموزشی در شرایط بحران، پیگیری مطالبات آموزش‌دهندگان و تقویت مشارکت استان‌ها در تصمیم‌گیری تأکید کرد.

علی سعیدی رئیس سازمان نهضت سوادآموزی مجازی شورای مرکزی سازمان با معاونان سوادآموزی استان‌ها، ضمن قدردانی از تلاش‌های همکاران در سراسر کشور، هفته پدافند غیرعامل را گرامی داشت و یاد و خاطره شهدای این عرصه را ارج نهاد.

سعیدی با تبیین ارتباط پدافند غیرعامل با مأموریت‌های سازمان، بر ضرورت پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای تداوم فعالیت‌های آموزشی و پرورشی در شرایط بحران تأکید کرد و خواستار تدوین دستورالعملی متناسب با شرایط اضطراری برای جلوگیری از وقفه در برنامه‌های سوادآموزی و حفظ دسترسی به فرصت‌های یادگیری شد.

وی تقویت نظام تصمیم‌گیری مشارکتی و تقاضامحور را از ضرورت‌های مدیریتی سازمان دانست و افزود: استان‌ها باید علاوه بر مشارکت در اجرای برنامه‌ها، در مراحل تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت نیز نقش مؤثر داشته باشند. به گفته وی، بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی و تجربه‌های استانی می‌تواند به ارتقای کیفیت تصمیم‌ها و اثربخشی برنامه‌های سوادآموزی کمک کند.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت آموزش‌دهندگان، این موضوع را یکی از دغدغه‌های جدی خود دانست و تصریح کرد: پیگیری مطالبات این نیروها را برخود فرض می‌دانم و با جدیت دنبال خواهم کرد.

سعیدی با اشاره به دشواری‌های شناسایی، جذب و آموزش افراد بی‌سواد و کم‌سواد و تلاش‌های مستمر آموزش‌دهندگان در این مسیر، بر ضرورت توجه به مطالبات و وضعیت شغلی آنان تأکید کرد و گفت: خود را متعهد به پیگیری تعیین تکلیف وضعیت آموزش‌دهندگان می‌دانم و این موضوع را با جدیت از مسیرهای قانونی و مراجع ذی‌صلاح دنبال می‌کنم.

وی در عین حال با اشاره به حدود اختیارات سازمان خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری درباره استخدام، تبدیل وضعیت و تأمین نیروی انسانی تابع قوانین و ضوابط استخدامی است و به صورت مستقل در حوزه اختیارات سازمان نهضت سوادآموزی نمی باشد؛ با این وجود، پیگیری این مطالبه و انتقال دغدغه‌های آموزش‌دهندگان به مراجع مسئول، در دستور کار سازمان قرار دارد.