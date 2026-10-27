مدیرکل امور مالیاتی استان قم از پرداخت ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به شهرداری قم در سال جاری و بخشودگی یک هزار میلیارد تومان از جرائم این مجموعه خبر داد و بر ضرورت شفاف‌سازی درباره هزینه‌کرد درآمد‌های مالیاتی برای تقویت اعتماد عمومی و افزایش مشارکت شهروندان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل امور مالیاتی استان قم، در دویست‌وبیست‌وششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اهمیت تعامل میان نظام مالیاتی و مدیریت شهری، خواستار معرفی شفاف پروژه‌هایی شد که از محل درآمد‌های مالیاتی اجرا می‌شوند.

وی گفت: اطلاع‌رسانی دقیق درباره نحوه هزینه‌کرد درآمد‌های مالیاتی، زمینه آگاهی بیشتر مردم از آثار پرداخت مالیات در توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات شهری را فراهم می‌کند.

مدیرکل امور مالیاتی استان قم افزود: زمانی که شهروندان به‌روشنی مشاهده کنند مالیات پرداختی آنان چگونه به اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه خدمات شهری منجر می‌شود، اعتماد عمومی افزایش می‌یابد و انگیزه مشارکت در پرداخت مالیات نیز تقویت خواهد شد.

رضایی با تشریح سهم‌های قانونی مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد: از مجموع ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، چهار درصد به‌عنوان مالیات، یک درصد برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، یک درصد در حوزه بهداشت و درمان و چهار درصد به‌عنوان عوارض شهرداری در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به پرداخت ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به شهرداری قم در سال جاری گفت: شرایط خاص کشور و خسارت‌های ناشی از جنگ، ضرورت تأمین منابع مالی مورد نیاز مدیریت شهری را افزایش داده است. شهرداری قم نیز برای انجام مسئولیت‌های خود و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده به منابع مالی قابل‌توجهی نیاز دارد.

مدیرکل امور مالیاتی استان قم همچنین از بخشودگی یک هزار میلیارد تومان از جرائم شهرداری قم خبر داد و این اقدام را در راستای همکاری با مدیریت شهری و با توجه به عملکرد این مجموعه در اجرای صحیح فرایند‌های مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی عنوان کرد.

رضایی در ادامه با اشاره به طرح نشان‌دار کردن مالیات گفت: از مجموع حدود ۱۳ میلیون مؤدی در کشور، حدود سه میلیون نفر مشمول پرداخت مالیات هستند و در همین راستا، تلاش می‌شود با همکاری دستگاه‌های مرتبط، شفافیت در تخصیص منابع مالیاتی و آگاهی عمومی از محل هزینه‌کرد این منابع افزایش یابد.

وی همچنین از برگزاری نشست‌هایی با اصناف، سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام پزشکی برای تبیین محل هزینه‌کرد منابع مالیاتی خبر داد و تصریح کرد: هدف از این تعاملات، تقویت اعتماد عمومی، افزایش شفافیت و مشخص شدن آثار درآمد‌های مالیاتی در توسعه و آبادانی استان است.

رضایی در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری شهرداری در اطلاع‌رسانی عمومی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود شهرداری قم پروژه‌های اجراشده از محل درآمد‌های مالیاتی را به‌صورت شفاف به مردم معرفی کند تا شهروندان از نقش مالیات در توسعه شهر آگاه شوند. اداره کل امور مالیاتی استان نیز آمادگی دارد با تعامل و همکاری بیشتر با مدیریت شهری، در مسیر آبادانی و پیشرفت قم گام بردارد.