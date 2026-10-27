به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه الجزیره عربی؛ خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) به نقل از مدیر کل اداره بهداشت درعا اعلام کرد: پنج غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان، در حمله‌های هوایی «اردن» به بخش‌هایی در حومه درعا در جنوب سوریه کشته شدند.

دولت سوریه در واکنش به حمله‌های هوایی اردن به بخش‌های یادشده سوریه اعلام کرد: اقدام ارتش اردن بدون هماهنگی و اطلاع دولت سوریه صورت گرفته و امان از قبل هیچ‌گونه هماهنگی با دمشق نکرده است. دمشق از نزدیک تحولات مربوط به حملات هوایی اردن به خاک سوریه را که به کشته شدن شماری از غیرنظامیان از جمله کودکان و زنان منجر شده است، با دقت زیر نظر دارد.