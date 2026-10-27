به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار برخوار گفت: اجرای سرشماری در این شهرستان با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ۶ مأمور میدانی، یک مأمور تلفنی و یک کارشناس انجام می‌شود.

رضا علی‌معصومی از شهروندان خواست با مأموران سرشماری همکاری کنند و خانوار‌هایی که پیامک مرکز آمار ایران را دریافت می‌کنند، در مهلت ۱۰ روزه به سامانه خدمات دولت من مراجعه و اطلاعات خود را ثبت یا تکمیل کنند.

سیدعلی قریشی، قائم‌مقام مدیر اجرایی سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ استان اصفهان، نیز گفت: این سرشماری با رویکردی نوین و ترکیبی و با تکیه بر اطلاعات ثبتی پنج دستگاه شامل ثبت احوال، سامانه املاک و اسکان، وزارت کشور، فراجا و شرکت ملی پست اجرا می‌شود.

وی افزود: پیامک‌های مرکز آمار ایران بدون لینک ارسال می‌شوند و عملیات میدانی سرشماری از دوم آبان آغاز شده و تا پایان آبان ادامه دارد.