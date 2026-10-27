رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور صحن علنی امروز مجلس گفت: رهبر معظم انقلاب در سلامتی کامل هستند و من ایشان را دارای روحیه قوی، پرنشاط، با امید و در سلامت و آرامش قلبی و دارای اشراف به مسائل دیدم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور صحن علنی امروز مجلس با اشاره به جلسه روز گذشته با رؤسای مجامع نمایندگان استان‌ها و درخواست آنان برای ارائه توضیحاتی درباره ملاقات با مقام معظم رهبری، گفت: از این فرصت چنددقیقه‌ای استفاده می‌کنم و هم برای دوستانمان در شبکه‌های مجازی و هم در اینجا، خیلی مختصر به این موضوع اشاره کنم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده درباره سلامتی رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: آقا در سلامتی کامل هستند. واقعاً آنچه که در ملاقات مشاهده کردم و برای خود من که آشنایی نزدیکی با ایشان داشتم، از برجستگی‌های این دیدار بود؛ نخست، روحیه‌ای قوی، پرنشاط و با امید و دوم، صلابت و آرامش قلبی ایشان بود. وقتی انسان در محضر ایشان می‌نشست و صحبت می‌کردند، این ویژگی‌ها در وجود حضرت آقا کاملاً ملموس بود. در مباحث نیز انصافاً بر مسائل اشراف داشتند؛ هم در کلیات و هم در جزئیات، که البته پیش از این نیز از آن اطلاع داشتم.

قالیباف با اشاره به شرایط حساس کشور و مصیبت ناشی از شهادت امام شهید، گفت: واقعیت تلخ این است که در شرایطی که قائد شهید ما، امام شهید ما، به شهادت رسیدند، این جنایت غم عظیمی بر همه ما وارد کرد و سلمه و ضربه بزرگی بود. به هر حال، ایشان نیز هم رهبرشان را از دست داده‌اند و هم پدرشان را؛ مصیبت از دست دادن نزدیکان و خانواده ایشان نیز بسیار سنگین است.

وی افزود: با وجود این شرایط حساس، انصافاً ایشان از روحیه بسیار خوبی برخوردار بودند؛ آن هم در زمانی که بدون شک، کلام امام کبیر ما مبنی بر اینکه همه اسلام در مقابل همه کفر ایستاده است، امروز مصداق عینی پیدا کرده و اسلام در برابر همه کفر ایستاده است و با همه وجودم حس کردم که این صلابت و آرامش قلبی، نشان‌ از یک ایمان قوی به خداوند متعال و اعتقاد عمیق ایشان به مردم دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسه نیز درباره مسائل مرتبط، مباحثی مطرح شد و دقت ایشان در پیگیری جزئیات کاملاً مشهود بود. در موضوعات مختلف، رهنمودهای لازم را ارائه و ابلاغ می‌کردند. آنچه در این رفت‌وبرگشت‌های مباحث برای من بسیار اثرگذار بود، ایشان از چشم انداز و افق رو به جلو برخوردار بوده و بسیار امیدوار و مثبت بر موضوعات رو به جلو تأکید داشتند که بتوانیم در این مسیر حرکت کنیم.

وی با اشاره به برخی موضوعات مطرح‌شده در رسانه‌ها درباره محتوای این دیدار، اظهار کرد: یکی از موضوعات مطرح‌شده، مسائل اقتصادی بود. یکی از نکاتی که ایشان با دقت به آن توجه داشتند و دوستان اقتصادی من نیز با اهمیت آن آشنا هستند، شاخص‌های کلان اقتصادی بود که به‌دقت دنبال می‌کردند و توجه به این داشتند که در این رابطه بیش‌برآوردی و کم‌برآوردی صورت نگیرد.

رئیس مجلس ادامه داد: موضوع مهم دیگر، ایمن‌سازی زنجیره‌های تولید بود. این سومین بار بود که ایشان به‌طور جدی این موضوع را از من پیگیری می‌کردند. پس از جنگ رمضان این بار، سومین مرتبه بود که ایشان این مسئله را مورد تأکید و پیگیری قرار دادند؛ چه در حوزه مواد اولیه، چه چرخه تولید و چه در خصوص تأمین کالاهای اساسی که اهمیت بسیار زیادی دارد. همچنین موضوع حفظ قدرت خرید مردم و تأمین معیشت، به‌ویژه معیشت نیروهای مسلح و رزمندگانی که در میدان حضور دارند که بدون شک همه ملت می‌دانند که این عزیزان باید در اولویت ما قرار داشته باشند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ایشان نکاتی نیز درباره برنامه هفتم داشتند که این موضوع در پیامشان به مجلس در اجلاسیه سوم هم مطرح شده بود؛ به‌ویژه در حوزه بازسازی که اقداماتی در این زمینه در حال انجام است.

وی ادامه داد: بخشی از مباحث نیز به مسائل نظامی و مسائل جنگ و جبهه مقاومت اختصاص داشت که از موضوعات قابل توجه بود. بخشی دیگر در حوزه دیپلماسی و بحث مذاکرات مطرح شد. همچنین رهبر انقلاب درباره جنگ اقتصادی، به‌ویژه ترد اقتصادی و محاصره دریایی، نکات مهمی بیان کردند .

قالیباف با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر خدمت‌رسانی به مردم، گفت: ایشان بر خدمت‌رسانی به مردم، به‌خصوص در حوزه تاب‌آوری و همچنین وحدت حداکثری میان مسئولان، اتخاذ مواضع محکم و یکپارچه در موضوعات مختلف، به‌ویژه در میان مسئولان و به طریق اولا در سطح سران، تأکید داشتند که الحمدلله این هماهنگی نیز وجود دارد.

رئیس قوه مقننه کشورمان در ادامه با اشاره به دیگر محورهای این دیدار اظهار کرد: یکی از نکات مورد تأکید ایشان، آخرین وضع روابط و مباحث ما با شرکای راهبردی ما به‌ویژه کشور چین بود؛ که این موارد از جمله مسائلی است که ایشان مرتباً درباره آن پیگیر هستند و در این زمینه نیز رهنمودهایی ارائه و ابلاغ فرمودند تا این موضوع دنبال شود. ایشان بر همکاری دولت و مجلس تأکید داشتند و ان‌شاءالله همه ما نیز باید به این موضوع توجه کنیم.

قالیباف تصریح کرد: اگر بخواهم همه این موضوعات را در یک کلام بیان کنم، همان‌طور که بارها گفته‌ام، این در واقع کلام امام کبیر ما، کلام امام شهید ما و تأکید امام حاضر ماست که رمز پیروزی و موفقیت و عبور از این تنش‌ها و چالش‌ها، وحدت ما در کلام و در عمل است. هم بگوییم و هم عمل کنیم و مشمول این آیه شریفه «لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ» نشویم. بایستیم و در این مسیر پیش برویم و در تبعیت از اوامر ایشان به‌عنوان ولی امر خود و فرمانده معظم کل قوا، در ایامی که در جنگ به سر می‌بریم، لحظه‌ای درنگ نکنیم و پیش برویم و همیشه در گوش و وجودمان باشد که امام کبیرمان فرمودند پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد. انشالله در این مسیر حرکت کنیم و پیش برویم.