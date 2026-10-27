به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سعید رسالی گفت: این نیروگاهها هرکدام با ظرفیت ۳.۲ مگاوات در شهرستان‌های بناب، عجب‌شیر، سراب، هریس و مرند به بهره‌برداری رسید و گسترش نیروگاه‌های خورشیدی در بخش‌های خصوصی، صنعتی، دولتی و حمایتی با مجموع ظرفیت ۱۶ مگاوات با هدف افزایش ظرفیت تولید برق پاک در استان ادامه دارد.

وی همچنین با اشاره به مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ادامه داد: ۲ نیروگاه هفت‌مگاواتی نیز با مجموع ظرفیت ۱۴ مگاوات در این بخش به بهره‌برداری رسیده است و برای ۲۰ طرح پروانه احداث صادر شده و ۶۰ طرح با مجموع ظرفیت ۱۳۱ مگاوات مجوز اتصال به شبکه دریافت کرده‌اند که ۱۰ طرح از این تعداد، با ظرفیت ۲۹ مگاوات در حال احداث است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: در بخش صنایع نیز پنج نیروگاه با مجموع ظرفیت ۸.۴ مگاوات در چارچوب ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان به بهره‌برداری رسیده و ۳۶ نیروگاه کوچک خورشیدی متعلق به دستگاه‌های اجرایی نیز با ظرفیت مجموع ۳۶۶ کیلووات فعال است و ۱۰ نیروگاه دیگر در این بخش در حال احداث است.

رسالی با اشاره به نیروگاه‌های مشمول خرید تضمینی برق گفت: تاکنون ۲۹ نیروگاه خورشیدی زیر ۲۰۰ کیلووات با مجموع ظرفیت ۸۹۰ کیلووات در چارچوب ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به بهره‌برداری رسیده و ۴۴ طرح دیگر در مراحل احداث قرار دارد.

وی همچنین از اجرای طرح‌های حمایتی با مشارکت کمیته امداد امام خمینی(ره) و بسیج سازندگی خبر داد و اظهار کرد: در این بخش، نیروگاه‌های خورشیدی با مجموع ظرفیت یک‌هزار و ۶۷۰ کیلووات به بهره‌برداری رسیده است و ساخت ۱۰۰ نیروگاه پنج‌کیلوواتی و ۲ نیروگاه تجمیعی سه‌مگاواتی با هدف بهره‌مندی ۸۰۰ نفر از مددجویان کمیته امداد، در دست پیگیری است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به طرح‌های خورشیدی مدارس افزود: تجهیزات موردنیاز برای احداث ۱۸۰ نیروگاه پنج‌کیلوواتی در قالب طرح مدارس شهدای میناب از سوی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) تأمین شده و این طرح‌ها در مرحله تعیین پیمانکار قرار دارند.

وی همچنین با اشاره به تأمین سامانه‌های خورشیدی قابل‌حمل برای عشایر استان خاطرنشان کرد: تاکنون ۸۲۶ دستگاه از این سامانه‌ها در اختیار عشایر قرار گرفته و خرید ۱۶۰ دستگاه دیگر برای سال ۱۴۰۵ در مرحله برگزاری مناقصه است.