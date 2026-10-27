به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: این تعداد دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز، با اجرای سی و پنجمین مرحله طرح مهتاب در ۴۸ ساعت گذشته کشف و توقیف شده است.

محمد فراتی با تاکید بر برخورد قاطع با استفاده‌کنندگان غیرقانونی از برق ادامه داد: با تلاش کارشناسان بازرسی و نظارت این شرکت و همکاری عوامل انتظامی، در جریان بازرسی‌های انجام‌شده از منازل و واحد‌های صنفی، این تعداد دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز که به صورت پنهانی از شبکه توزیع برق استفاده می‌کردند، شناسایی و جمع‌آوری شد.

وی با تفکیک مناطق آلوده به این تخلفات افزود: از این تعداد، هشت دستگاه در منطقه برومی، سه دستگاه در منطقه اسلام‌آباد، یک دستگاه در فرهنگشهر و ۹ دستگاه در شهر شیبان کشف و ضبط شد و پرونده متخلفان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع یافت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز با اشاره به خسارات سنگین ماینر‌های غیرمجاز به زیرساخت‌های شبکه توزیع برق گفت: استفاده غیرمجاز از انرژی برق برای استخراج رمزارز یکی از چالش‌های جدی شبکه توزیع است که به دلیل مصرف بالای این تجهیزات، فشار مضاعفی بر ترانسفورماتورها، کابل‌ها و تاسیسات برق‌رسانی وارد می‌کند.

بر اساس این گزارش ۳۶۰ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در اهواز طی مهرماه امسال کشف و توقیف شد.