آیت‌الله آقامحسن عراقی، از چهره‌های برجسته علمی و مذهبی اراک است که در تاریخ دیار آفتاب ماندگار شد.

آقامحسن عراقی، نامی ماندگار در تاریخ علمی و مذهبی اراک

آقامحسن عراقی، نامی ماندگار در تاریخ علمی و مذهبی اراک

به یادگار گذاشتن موقوفات ارزشمند؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استان مرکزی زادگاه عالمان و اندیشمندان بزرگی است که در عرصه‌های علمی، سیاسی و معرفتی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

آیت‌الله آقامحسن عراقی، از چهره‌های برجسته علمی و مذهبی اراک در دوره قاجار، در حوزه‌های فقه، اصول و تفسیر فعالیت داشت و در گسترش حوزه علمیه اراک و حمایت از طلاب و نیازمندان نقش مؤثری ایفا کرد.

نام این عالم برجسته، به‌واسطه خدمات علمی، دینی و موقوفات ارزشمندش، در تاریخ دیار آفتاب ماندگار شده است.