مدیرکل آموزش‌وپرورش استان کرمان از نیاز آموزش و پرورش استان کرمان به ۳۴۰ هزار متر مربع فضای آموزشی برای رسیدن به میانگین کشوری خبر داد.

۳۴۰ هزار مترمربع فضای آموزشی، نیاز آموزش و پرورش استان برای رسیدن به میانگین کشوری

۳۴۰ هزار مترمربع فضای آموزشی، نیاز آموزش و پرورش استان برای رسیدن به میانگین کشوری

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل آموزش‌وپرورش استان کرمان در گردهمایی مدیران و روسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق استان به میزبانی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سیرجان در مجموعه گهر پارک، از نیاز آموزش و پرورش استان کرمان به ۳۴۰ هزار متر مربع فضای آموزشی برای رسیدن به میانگین کشوری خبر داد.

محمدرضا فرح با تأکید بر ضرورت تمرکز بر شاخص‌های تخصصی و عملکردی گفت: بهره‌وری منابع، تحقق عدالت آموزشی، توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی و ارتقای کیفیت یادگیری، از محور‌های اصلی برنامه‌های آموزش‌وپرورش استان است.

وی اظهار کرد: آموزش‌وپرورش برای دستیابی به اهداف خود باید از حاشیه‌ها فاصله بگیرد و با تکیه بر شاخص‌های کارشناسی، تخصصی و قابل‌اندازه‌گیری، مسیر بهبود عملکرد را دنبال کند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان کرمان، کمبود فضای آموزشی را یکی از چالش‌های مهم استان دانست و افزود: فاصله سرانه فضای آموزشی استان با میانگین کشوری، ضرورت توسعه زیرساخت‌ها و استفاده از ظرفیت دولت، خیران و مشارکت‌های مردمی را دوچندان کرده است، با توجه به جمعیت دانش‌آموزی استان و هزینه‌های فزاینده ساخت مدارس، تأمین نیاز‌های زیرساختی بدون مشارکت دستگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی دشوار خواهد بود.

فرح بخش توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی را از دیگر اولویت‌های آموزش‌وپرورش استان برشمرد و تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی کرمان و نیاز بازار کار به نیرو‌های ماهر و تکنسین، باید هدایت تحصیلی دانش‌آموزان با نگاه کارشناسی و متناسب با نیاز‌های آینده استان انجام شود، در همین راستا، توسعه رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش و تقویت زیرساخت‌های موردنیاز این رشته‌ها با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر دنبال می‌شود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت کاهش ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل، بر نقش مدارس شبانه‌روزی و طرح روستا مرکزی در افزایش دسترسی دانش‌آموزان مناطق محروم به فرصت‌های آموزشی تأکید کرد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان کرمان گفت: پوشش تحصیلی و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای ادامه تحصیل دانش‌آموزان، به‌ویژه در مناطق روستایی و پراکنده استان، از الزامات تحقق عدالت آموزشی است.

فرح بخش مشارکت دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی شورای آموزش‌وپرورش را در پیشبرد برنامه‌ها مؤثر دانست و گفت: همراهی استانداری، مسئولان استانی، خیران و سایر ظرفیت‌های اجتماعی می‌تواند زمینه تأمین منابع و تسریع در اجرای طرح‌های آموزشی را فراهم کند.