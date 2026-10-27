

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،رئیس اتاق بازرگانی بیرجند از برپایی پاویون تخصصی معدن خراسان جنوبی در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات معدن، راه‌سازی و صنایع وابسته خبر داد و گفت: این حضور فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های معدنی استان، توسعه همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذار و حرکت به سمت فرآوری مواد معدنی و جلوگیری از خام‌فروشی است.



خامه‌زر گفت: این نمایشگاه از فردا تا نهم آبان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد و بازدیدکنندگان می‌توانند از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۳۰ از پاویون تخصصی خراسان جنوبی بازدید کنند.



وی با تأکید بر اهمیت معرفی ظرفیت‌های معدنی خراسان جنوبی در رویداد‌های تخصصی افزود: خراسان جنوبی از قابلیت‌های ارزشمندی در حوزه معدن و صنایع معدنی برخوردار است و معرفی هدفمند این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه حضور سرمایه گذاران، توسعه فعالیت‌های معدنی و تقویت جایگاه خراسان جنوبی را در اقتصاد معدنی کشور فراهم کند.



رئیس اتاق بازرگانی بیرجند گفت: شناسایی ظرفیت‌های معدنی اخراسان جنوبی، جذب سرمایه و توسعه صنایع فرآوری و تکمیلی، از مهم‌ترین الزامات بهره‌برداری اقتصادی از ذخایر معدنی است و حرکت در این مسیر می‌تواند ضمن کاهش خام‌فروشی، ارزش افزوده بیشتری برای استان ایجاد کند و فرصت‌های جدیدی برای تولید و اشتغال به وجود آورد.



خامه زر افزود: حضور در این رویداد امکان معرفی توانمندی‌های معدنی خراسان جنوبی، تبادل تجربیات، آشنایی با فناوری‌های جدید و مذاکره برای شکل‌گیری همکاری‌های اقتصادی را فراهم می‌کند؛ فرصت‌هایی که می‌توانند به جذب سرمایه، ارتقای بهره‌وری و توسعه پایدار بخش معدن منجر شوند.



وی گفت: خراسان جنوبی با برخورداری از بیش از ۵۸ نوع ماده معدنی و ذخایر متنوع فلزی، غیرفلزی و سنگ‌های تزئینی، از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه فعالیت‌های معدنی و حضور در بازار‌های داخلی و بین‌المللی برخوردار است.



رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با تأکید بر ضرورت جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی افزود: بخشی از مواد معدنی استخراج شده از خراسان جنوبی به صورت خام به استان‌های دیگر، از جمله اصفهان، منتقل و سپس از آنجا به بازار‌های جهانی صادر می‌شود.



خامه زر گفت: عبور از خام فروشی و حرکت به سمت تولید محصولات فرآوری‌شده، علاوه بر افزایش ارزش افزوده منابع معدنی، زمینه توسعه فناوری، تقویت توان رقابتی واحد‌های تولیدی و بهره گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های اقتصادی خراسان جنوبی را فراهم می‌کند.