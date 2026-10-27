محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در نهمین سفر شهرستانی خود در دور دوم، با هدف پیگیری مصوبات پیشین و افتتاح پروژه‌های زیرساختی در شهرستان بهارستان وارد این منطقه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران در نهمین سفر شهرستانی دور دوم خود، برنامه بازدید و پیگیری طرح‌های عمرانی و خدماتی شهرستان بهارستان را با محوریت بررسی مصوبات سفر نخست و افتتاح پروژه‌های جدید آغاز کرد.

در این سفر، طرح‌های مرتبط با تأمین آب، آموزش، ورزش، حمل‌ونقل و فضا‌های فرهنگی‌تفریحی در مناطق صالحیه، گلستان و همدانک مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس اعلام اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری تهران، پیگیری مصوبات دور نخست سفر‌های شهرستانی و بررسی روند اجرای طرح‌های زیرساختی و خدمات عمومی از اهداف این برنامه است.

در این چارچوب، توسعه زیرساخت‌های آبی و بهبود دسترسی مردم به خدمات آموزشی، فرهنگی، ورزشی و حمل‌ونقل از محور‌های مورد تأکید در سفر استاندار تهران به بهارستان عنوان شده است.