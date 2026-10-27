به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سرهنگ مهدی حصاری گفت: در راستای مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز اقتصادی، چهار محل در سطح شهرستان بجنورد مورد بازدید و بررسی قرار گرفت که در جریان این بازرسی‌ها ۱۴ دستگاه ماینر کشف شد.

وی با بیان اینکه در این رابطه اقدامات قانونی لازم در دستور کار قرار گرفت بر تداوم برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت اطلاع از موارد مشابه، موضوع را از طریق مراجع مربوط به پلیس اطلاع دهند.